IIBF 2022 Jadi Sarana Promosikan Pertukaran Budaya Melalui Buku

IKATAN Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Indonesia International Book Fair (IIBF) 2022. Pameran Buku Internasional Indonesia ke-42 ini berlangsung di Jakarta Convention Center sejak 9 November hingga 13 November 2022. IIBF 2022 diikuti oleh 134 peserta dari dalam dan luar negeri.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap IIBF 2022 ini dapat menumbuhkan minat baca masyarakat. "Buku adalah kunci untuk membuka pengetahuan, dan juga media untuk berdialog dan bertukar pikiran," jelasnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (12/11).

Dalam pameran kali ini, sejumlah buku Tiongkok kontemporer yang sangat bagus ditampilkan di area 'Membaca China'. Diantaranya, buku-buku seperti “Xi Jinping: Pemerintahan Tiongkok” dan “Memahami Filsafat Pendidikan Xi Jinping”, yang memberikan pengantar mendalam tentang Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok untuk Era Baru, menjadi sorotan dari area pameran Tiongkok dan telah menarik perhatian luas dari pembaca luar negeri.

Sebuah layar elektronik di area pameran China digunakan untuk menampilkan versi bahasa Inggris dari Bagian keempat film publisitas “Xi Jinping: The Governance of China”, “Yudhoyono's Songs” dari video mikro animasi berbahasa Inggris “Stories Shared by Xi Jinping” , film dokumenter mikro “Meet China” , dan serial video “Micro China” oleh Commercial Press.

Di pameran buku, pengunjung juga dapat mendengarkan lagu rakyat Indonesia “Bengawan Solo”, sebagai musik latar dari film publisitas dari Papan Buletin Digital Harian Rakyat, yang membuat area pameran China terasa lebih ramah bagi mereka, sehingga sangat membantu para pembaca di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk memahami Tiongkok kontemporer, dan menghadirkan Tiongkok yang kredibel, menarik, dan terhormat. (RO/OL-15)