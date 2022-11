Demi Kesehatan, Penting Bagi para Ibu Memperhatikan Peralatan untuk Bayi Mereka

ANAK bukan saja harapan orang tua di masa depan, tetap juga bangsa dan negara. Karena itu sangat penting memperhatikan tumbuh kembang mereka dengan memberikan makanan bergizi dan produk berkualitas. Untuk itu brand asli Indonesia, Noomi hadir untuk menjadi sahabat para orang tua muda dengan menyediakan produk terbaik untuk si Kecil, terutama untuk anak yang akan Mpasi.



Produk itu mulai dari finger toothbrush (sikat gigi anak anti slip), animal silicone plate (piring anak anti tumpah), sip and snack cup (gelas anak anti bocor), first spoon dan fork (sendok dan garpu anti sedak), feeding set (set makan anak anti ribet), 2in1 nose and ear booger tool (pembersih hidung dan telinga anti iritasi).

Kehadiran Noomi diharap menjawab kebutuhan keluarga muda Indonesia. Melalui berbagai varian produk yang mempermudah para Ibu muda dalam merawat dan anak-anak mereka. Finger toothbrush (sikat gigi anak anti slip) berguna untuk membersihkan gigi bayi tetap bersih. Terbuat dari silikon food grade, bebas BPA. Ditujukan untuk usia 0-2 tahun.



Animal silicone plate (piring anak anti tumpah) merupakan piring yang terbuat dari premium silikon dan bebas BPA. Piring yang tersedia 10 warna ini mempunyai daya hisap kuat saat diletakkan di meja. Cocok untuk si Kecil usia 6 bulan ke atas. Desain piring yang lucu untuk anak pemilih makanan.



Sip and snack cup (gelas anak anti bocor) yaitu produk yang dapat digunakan sebagai gelas minum atau wadah snack dilengkapi dengan dua tutup yang dapat diganti. Terbuat dari silikon food grade dan bebas BPA. Sangat cocok untuk bayi 6 bulan ke atas yang sedang belajar untuk makan dan minum secara mandiri.



First spoon dan fork (sendok dan garpu anti sedak) salah satu produk yang bermanfaat untuk mengajarkan si Kecil makan secara mandiri. Sendok dan garpu ini dirancang khusus untuk mencegah bayi tidak tersedak. Karena terdapat penahan pada bagian sendok dan garpu sehingga tidak mudah tersedak. Terbuat dari silikon food grade dan bebas BPA. Untuk anak usia 6 bulan hingga 2 tahun.



Feeding set (set makan anak anti ribet) khusus didesain untuk kebutuhan pertama si Kecil saat akan mulai mpasi. Satu set sudah terdiri dari bib silicon, mangkok dan sendok. Mangkoknya memiliki daya hisap kuat saat diletakkan di meja dan bibnya mampu menahan makanan yang jatuh dari mulut. Terbuat dari silikon food grade dan bebas BPA. Cocok untuk anak usia 6 bulan ke atas.



Noomi 2in1 ear & nose booger tool berguna untuk membersihkan telinga dan hidung bayi dari kotoran. 2in1 booger tool memiliki desain yang berbeda karena terdapat penahan pada bagian alat sehingga tidak akan terlalu dalam saat membersihkan telingan dan hidung. Untuk anak usia 6 bulan ke atas.

Beragam jenis produk dari Noomi bisa menjadi pilihan para ibu dalam membersamai tumbuh kembang si Kecil. Mulai dari fase newborn, MPASI, sampai fase toddler. (RO/A-1)