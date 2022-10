Marriott International Kembali Gelar Road to Give 2022

MARRIOTT International di Indonesia dengan bangga mengumumkan ajang lari tahunan yang bertajuk Road to Give 2022.

Acara ini merupakan bagian dari Program Marriott International di 23 negara di Asia Pasifik yang bernisiatif dengan penggalangan dana.

Acara yang sebelumnya disebut 'Run to Give' ini telah menjadi bagian integral dari tradisi perusahaan dalam menumbuhkan lingkungan yang mengutamakan masyarakat, mempromosikan kesejahteraan asosiasi dan mendorong masyarakat di sekitar untuk peduli terhadap komunitas lokal.

Tahun ini, properti Marriott International di Jakarta akan melakukan ajang lari 10 Kilometer, yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, di Jakarta.

Upaya kolaboratif oleh Marriott Business Council Indonesia dan Solar Chapter Indonesia ini akan menyasar lebih dari 2.000 peserta yang termasuk karyawan dan masyarakat umum.

Hasil dari penggalangan dana akan digunakan untuk menyediakan sarana air bersih dan pengembangan akses jalan untuk masyarakat di Desa Tafuli, Nusa Tenggara Timur.

Muhammad Yuslan, Ketua Komite Road to Give 2022 dan General Manager The Mayflower, Jakarta - Marriott Executive Apartments menyatakan, "Kami sangat senang dan sangat menantikan ajang ini. Kami semua di Marriott International membuat komitmen dan berharap masyarakat dapat bergabung."

"Dengan masalah kelangkaan dan kesulitan akses air bersih yang sedang berlangsung – penting bagi kita untuk meringankan masalah di Desa Tafuli.” jelasnya.

Ia menambahkan, "Kami percaya setiap orang harus mendapatkan akses mudah ke air bersih, di mana pun mereka berada, selaras dengan salah satu pilar kami; Putting People First, yang merupakan inti dari budaya dan fondasi perusahaan Marriott International."

Peserta akan mengikuti rute mulai dari Lot 17 SCBD, kemudian menuju Senopati, Gatot Subroto, Senayan dan berakhir di SCBD, dengan total sejauh 10 Kilometer.

Semua pelari yang akan melewati garis finis akan diberikan medali finisher sebagai motivasi bagi mereka.

Hotel yang berkontribusi: Aloft Jakarta Wahid Hasyim, Aloft South Jakarta, Four Points by Sheraton Jakarta Thamrin, JW Marriott Hotel Jakarta, Le Meridien Jakarta, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel Jakarta, The Westin Jakarta, The Mayflower, Jakarta - Marriott Executive Apartments, The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, The Ritz Carlton Jakarta Mega Kuningan, dan St. Regis Jakarta.

Acara yang disponsori oleh AFC Life Science, Artha Graha, iForte, dan ARSA Indonesia ini mengadakan biaya kontribusi sebesar Rp 200.000, dan sebagai bagian dari pendaftaran, peserta akan menerima racepack yang termasuk baju lari, medali finisher dan e-Certificate.

Untuk mengikuti Road to Give 2022, Anda dapat mendaftar melalui tautan ini: https://bit.ly/JakartaRTG2022.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Road to Give 2022, silakan kunjungi dan ikuti @rtgindonesia di Instagram. (RO/OL-09)