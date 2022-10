Contoh Simple Present Tense beserta Rumus

DALAM pengaplikasian bahasa Inggris, setidaknya terdapat 16 jenis grammar yang membantu untuk menyusun bahasa Inggris agar penyampaian informasi, dapat sesuai dengan yang dimaksud. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris pada umumnya menyertakan grammar sebagai salah satu acuan klasifikasi waktu.

Salah satu jenis grammar yang paling sering digunakan merupakan simple present tense. Apa itu dan bagaimana contohnya, simak lebih lanjut artikel berikut.

Pengertian simple present tense

Simple present tense merupakan salah satu jenis tenses yang pada umumnya digunakan untuk menunjukkan kebenaran umum yang dalam periodenya juga terjadi berulang ulang. Simple present tense merupakan salah satu jenis tenses yang paling lazim digunakan dalam kehidupan sehari hari.

Simple present tense juga dapat ditandai dengan sifat berupa mengandung kata kerja bentuk dasar (verb 1). Selain itu, dalam kalimat simple present tense, pada umumnya dalam kalimat memiliki akhiran huruf s, es, atau ies.

Rumus simple present tense

Rumus dari simple present tense dapat diuraikan sebagai berikut.

Kalimat positif: Subject + V1 (s/es) + Object

Kalimat negatif: Subject + Do/Does+ Not+ V1+ Object

Kalimat pertanyaan: Do/Does + Subject + V1 + ?

Pada subjek dia (he, she, it), gunakan akhiran s/es.

Contoh kalimat simple present tense

Berikut contoh dari kalimat simple present tense

1. She goes to the market every 7 p.m (Dia pergi ke pasar tiap jam 7 malam).

2. He watches TV after working (Dia menonton TV setelah kerja).

3. My mom washes the dish every night (Ibuku mencuci piring setiap malam).

4. My mother is a teacher (Ibu saya adalah guru).

5. They are not from the same class (Mereka bukan dari kelas yang sama). (OL-14)