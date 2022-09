188 Kucing Lucu ikuti ICA-FIFe International Cat Show

INDONESIAN Cat Association (ICA) bersama Federation Internationale Feline (FIFe) menggelar ICA-FIFe International Cat Show ke-206 dan ke-207 di Mal Kuningan City, Jakarta, pada 17 dan 18 September 2022.

ICA-FIFe International Cat Show merupakan lomba adu kecantikan kucing terbesar dan bergengsi di Indonesia yang mendapatkan pengakuan secara internasional.

Lomba yang diselenggarakan setahun sekali oleh dua organisasi kucing ternama ini selalu dinanti para pecinta kucing di tanah air.

Ketua Indonesian Cat Association (ICA) Jakarta Natalia Christanto mengatakan, “Ada 188 ekor kucing dari 100 cattery ternama di Indonesia yang mengikuti ICA-FIFe International Cat Show 2022.”

Adapun, juri ICA-FIFe International Cat Show 2022 adalah Pia Nyrup dari Denmark, Magdalena Kudra dari Polandia, dan Aina Hauge dari Norwegia. Ketiganya merupakan juri internasional dari FIFe yang telah malang melintang mengikuti kontes kucing di berbagai negara.

“Setelah melalui proses penjurian, selamat kepada kucing ras Exotic Short Hair bernama Ganswed Boe Boe dari Ganswed Cattery sebagai Best of the Best ICA-FIFe International Cat Show ke-206, dan kucing ras Maine Coon bernama Endefa Restoe Boemi of SriBintang milik SriBintang Cattery sebagai Best of the Best ICA-FIFe International Cat Show ke-207,” ungkap Natalia.

ICA-FIFe International Cat Show 2022 kali ini diikuti oleh 13 ras kucing murni (bersertifikat pedigree), yakni Persian, Exotic Short Hair, Ragdoll, Maine Coon, American Curl, British Short Hair, British Long Hair, Bengal, Devon Rex, Cornish Rex, Sphynx, Russian Blue, dan Abyssinian. (RO/OL-1)