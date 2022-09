Dear Pecinta Hewan Peliharaan, Yuk Ikut The Jakarta Dog Show 2022

KOMUNITAS Malamute Husky Indonesia (KMHI), Samoyed Social Club (SSC), dan Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN), menjalin kolaborasi menggelar ajang The Jakarta Dog Show 2022.

Ajang yang berlangsung di Mall @Alam Sutera, 24-25 September itu sekaligus yang pertama menggabungkan Nasional Dog Show dengan Fun Dog Festival 2022. The Jakarta Dog Show 2002 bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian manusia terhadap semua jenis anjing.

Di samping itu, untuk memberikan banyak informasi dan pengetahuan dari para ahli tentang cara merawat dan memberikan kasih sayang terbaik kepada anjing-anjingnya, sehingga semua anjing dapat hidup sejahtera dan terpenuhi kebutuhan fisik (kesehatan) dan emosional (kebutuhan bersosialisasi dan kedekatan emosional dengan pawrents).

"Nasional Dog Show merupakan pameran anjing trah terbaik se-Indonesia, di mana para pecinta anjing trah berkumpul, bersosialisasi dan memlombakan trah anjingnya secara sportif untuk menjadi juara Indonesia. Pada acara ini, kami mendatangkan juri-juri international, dari Australia, Prancis, dan Jepang," kata Susy Suryani, Ketua Penyelenggara The Jakarta Dog Show 2022.

Sedangkan Fun Dog Festival 2022 (FDF 2022) adalah sebuah festival lomba anjing dengan konsep September Ceria yang dapat diikuti semua jenis anjing pet (anjing rumahan) se-Indonesia, termasuk anjing mix-breed (mongrel).

Para anjing peserta lomba bersaing secara sportif untuk memperebutkan total hadiah senilai lebih dari Rp84 Juta dari para sponsor, yaitu : Royal Kennel, Bravery, Le Cuisine Bleu, Levoit, Nebolt, Notale, Pet Harbour, @johannes_samoyed, Pet goods, My Paw Snacks, Pawpullar, Bark n Pur, Elanco, Optimag, Short and Tail, Better Pro, Escobark, Happy Tummy Pet, Rocky and Co dan Mico.

Panitia FDF 2022, akan mengadakan lima jenis lomba yang menghibur, menarik dan sangat lucu, seperti lomba makan, yaotibpara anjing beradu cepat menghabiskan makanan yang disajikan panitia. Kemudian, ada lomba come to pawrent yang menunjukkan keahlian para anjing beradu cepat untuk datang ke pawrent melalui arena lomba yang di penuhi rintangan.

Baca juga : Manfaat Ubi Jalar sebagai Sumber Karbohidrat hingga Substitusi Terigu

Ketiga, lonba obedience atau lomba ketaatan anjing mematuhi perintah pawrentnya. Keempat Dog's Fashion Show yang menampilkan para anjing dan pawrent akan berparade selaras dalam balutan yang fashionable. Kelima lomba dansa dan freestyle yang akan melombakan para anjing menari dengan lucu dan taat terhadap perintah pawrentnya.

"Di samping perlombaan-perlombaan, panitia juga mengadakan talkshow dan pet bazaar. Untuk talkshow, panitia akan menghadirkan beberapa bintang tamu, yaitu : Fluffy Kaori (malamute), 4J dan Breeno (domba marino spanyol), yang akan membahas tentang “Love Connection” - bagaimana membentuk kedekatan antara pawrents dengan anjing/hewan kesayangannya," jelas Susy.

Selain itu, ada pula pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis bagi anjing yang ingin memeriksakan kesehatannya tentang bloodpresure, EKG, Cardiology, dentist, dermathology fisiotheraphy dan rehabilitasi, dari klinik Mody-RnD by My Vets, dengan drh. Zulfa Ichsanniyati yang merupakan salah satu dari 3 dokter hewan yang bersertifikat/berlisensi International Therapy Khusus.

"Pada anjing-anjing large breed biasanya kita menghadapi resiko dan kerentanan terhadap tulang kaki, joint dan hip mereka. Di sini kita akan bahas dan mendengar langsung dari ahlinya. Yu datang dan cari tahu bagaimana cara kita merawat anjing yang bermasalah dengan kakinya melalui Fisioterapi dan Rehabilitasi," ajak Susy.

Dalam even itu juga diselenggarakan pet bazaar, yang menjual berbagai macam makanan, snack dan assesoris anjing dengan harga spesial.

Pendaftaran untuk dapat mengikuti lomba tersebut masih di buka hinggal 22 September 2022. Dog lovers dapat menghubungi bagian pendaftaran yang tertera pada instagram Komunitas Malamute Husky Indonesia (KMHI) dan Samoyed Social Club (SSC), dengan biaya lomba mulai dari Rp100.000,- untuk tiap lomba, Rp150.000,- untuk dua lomba, Rp200.000,- untuk tiga dan empat lomba, dan Rp250.000,- untuk kelima lomba.

Bagi semua pengunjung yng datang ke acara FDF 2022 dan berbelanja di stand booth kami akan mendapatkan kupon Lucky Draw dengan hadiah yang menarik dan pengundian pemenang akan di lakukan di akhir acara pada 25 September 2022. (RO/OL-7)