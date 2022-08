Kimia Farma Luncurkan Citamin, Vitamin Kesehatan Untuk Generasi Milenial

MEMASUKI usia ke-51 tahun PT Kimia Farma bertekad untuk terus memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia.

Direktur Pemasaran, Riset dan Pengembangan Kimia Farma, Jasmine Karsono mengatakan salah satu rangkaianya yakni dengan melakukan peluncuran produk vitamin bar, bernama Citamin.

"Ini adalah puncak acara kita dimana kita launching brand Vitamin dari kimia farma yg bernama Citamin," ujarnya di depan Mall Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (28/8).

Citamin merupakan rangkaian produk vitamin yang terdiri dari Citamin C Effervescent, Citamin D3 dan Citamin E, dimana produk produk ini dirancang khusus untuk mendukung para generasi millennials untuk dalam meraih prestasi dan menjadi Generasi C yang Creative, Confident, Courageous, dan Competent.

"Jadi yang vitamin efek present vitamin D itu tentunya untuk daya tubuh, untuk generasi milenial kita," papar Jasmine.

Produk Citamin masing-masing memiliki manfaat yang dikembangkan khusus untuk masyarakat. Seperti Citamin C Plus 1000mg yang memiliki kandungan vitamin C 1000mg, Vitamin B6, Bitamin D, Zinc dan Kalsium dalam bentuk tablet Effervecent.

Kandungan dalam Citamin memiliki manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan Vitamin C, melindungi tubuh dari radial bebas dan memelihara kesehatan tulang dan gigi.

Selain itu produk Citamin juga memiliki produk Citamin D3 yang mengandung vitamin D3 1000IU, yang akan berguna untuk membantu suplementasi vitamin D3, untuk memenuhi kebutuhan vitamin D yang baik bagi kesehatan tulang dan gigi.

Kemudian terdapat juga produk Citamin E yang memiliki kandungan Vitamin E 400IU yang bermanfaat sebagai antioksidan untuk mencegah paparan radikal bebas dan baik untuk memelihara kesehatan kulit.

Jasmine menambahkan, kedepan pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah serta instansi pendidikan untuk bisa mensosialisasikan vitamin untuk kesehatan.

"Sekarang karena kita baru launching memang belum ada kerja sama, tapi diharapkan kedepannya kita banyak berkolaborasi," paparnya.

Ia berharap, pengembangan produk vitamin bisa lebih luas lagi, tidak terhenti di Vitamin C, D dan E. Serta bisa mendukung program pemerintah untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. (OL-7)