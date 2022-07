Bidik Generasi Z, Dermies Hadirkan Hello Glow Micellar Cleansing Gel

SAAT ini industri kecantikan semakin berkembang, tidak terkecuali Gen Z yang juga semakin memperhatikan penampilan serta perawatan kulit. Salah satu bagian penting dalam perawatan kulit adalah melakukan double cleansing, yaitu kegiatan membersihkan wajah dengan dua jenis pembersih untuk menghilangkan makeup dan kotoran dari kulit muka.

Dalam tahap double cleansing ini dapat dilakukan dengan menggunakan micellar cleansing gel sebelum menggunakan facial wash. Memahami pentingnya tahapan double cleansing dalam perawatan kulit sehari-hari, Dermies menghadirkan Hello Glow Micellar Cleansing Gel.

Asisten Brand Manager Dermies OTC, Olivia Afina mengungkapkan bahwa jika sebelumnya banyak pengguna cleanser yang mengalami keluhan seperti perih di wajah, mata, dan pahit di mulut, bahkan membuat kulit kering atau justru semakin berminyak saat menggunakan cleanser. Itu sebabnay Hello Glow Micellar Cleansing Gel hadir sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan itu. Dengan mengusung campaign Bukan Cleanser Biasa, Hello Glow Micellar Cleansing Gel yang resmi diluncurkan pada Mei lalu, memberikan kemudahan untuk membersihkan wajah dari makeup sedang hingga berat, debu, dan kotoran.

“Sebagai brand yang ingin tetap relevan bagi Gen Z, Dermies hadir dengan rangkaian produk yang menjadi solusi untuk mengatasi masalah kulit anak jaman sekarang sesuai dengan kebutuhan dan harga yang affordable. Lebih lanjut lagi, sebagai salah satu produk unggulan Dermies, Hello Glow Micellar Cleansing Gel tak hanya hadir sebagai pembersih wajah instan namun juga dapat meningkatkan fungsi skin barrier dalam waktu empat minggu,” jelas Olivia.

Hello Glow Micellar Cleansing Gel memiliki beberapa keunggulan dari mulai kandungan hingga kegunaan. “Hello Glow Micellar Cleansing Gel merupakan bagian dari sub-brand Dermies Hello Glow yang memiliki rangkaian skin care sebagai solusi bagi masalah kulit kusam, warna kulit tidak merata, dan ingin mendapatkan hasil kulit yang cerah maksimal,” tambah Olivia.

Memahami kebutuhan Gen Z yang ingin mendapatkan manfaat terbaik dari sebuah produk, Hello Glow Micellar Cleansing Gel hadir dengan kandungan Niacinamide, Cucumber Extract, Licorice Root Extract, Centella Asiatica Extract, dan Green Tea Leaf. Kandungan-kandungan tersebut dipercaya dapat mencerahkan, membersihkan, dan memberikan kesegaran pada kulit wajah.

Tak hanya itu, Hello Glow Micellar Cleansing Gel juga memiliki beragam keunggulan, yaitu: Instant Cleansing, efektif dalam membersihkan debu, kotoran, hingga makeup tanpa perlu dibilas oleh air Cooling Effect

Alcohol Free, lembut dan tidak mengiritasi kulit 8 Natural Extract for Calming the Skin and Protect Skin Barrier. Semua kalangan, khususnya Gen Z, bisa mendapatkan produk dengan manfaat dan kualitas terbaik yang dimiliki oleh Dermies dengan harga yang terjangkau. Produk ini telah tersedia di market place Shopee, Tokopedia, dan Tiktok Shop. (RO/A-1)