Film Ranah 3 Warna, Kisah Alif Fikri Cerminan Problem Gen Z

Sosok Alif Fikri yang ternama dalam versi novel karangan Ahmad Fuadi, kini bisa disaksikan dalam film Ranah 3 Warna. Film yang diadaptasi dari novel best seller tersebut dijadwalkan tayang pada 30 Juni 2022. Jadwal tersebut mundur hingga sekitar dua tahun, lantaran pandemi Covid-19.

Secara garis besar, film Ranah 3 Warna mencerminkan kehidupan gen Z dan mienial di seperempat kehidupan mereka atau akrab disebut quarter-life crisis. Film ini memberikan motivasi dan inspirasi positif untuk berjuang dalam menghadapi hidup, karier, masa depan hingga percintaan. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak muda bernama Alif Fikri yang merupakan anak kampung dari pinggir Danau Maninjau yang ingin mengikuti idolanya, BJ Habibe, belajar dan merantau hingga ke ujung dunia.

Sayangnya, rencananya tidak mulus karena sebagai lulusan pesantren, dia tidak bisa langsung kuliah di perguruan tinggi umum. Dengan perjuangan keras, dia akhirnya bisa kuliah di Bandung dan tidak pernah melupakan cita-citanya bisa ke benua Amerika. Hingga akhirnya, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar. Kunci perjuangan Alif berangkat dari doa dan semangat man shabara zhafira, siapa yang sabar akan beruntung. "Film Ranah 3 Warna akhirnya akan dirilis pada tanggal 30 Juni 2022. Film ini dapat menjadi pilihan tontonan masyarakat dengan cerita yang sangat apik dan berkualitas. Menceritakan sosok anak muda yang punya mimpi besar dan tekad yang kuat namun selalu dibenturkan dengan segala rintangan," ujar Titan Hermawan, Direktur Utama MNC Pictures kepada wartawan belum lama ini.

Karakter Alif Fikri diperankan dengan apik oleh aktor muda, Arbani Yasiz. Film Ranah 3 warna juga menampilkan aktor muda lainnya, seperti Amanda Rawles dan Teuku Rassya. (OL-12)