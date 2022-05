Adexco 2022 Tampilkan Produk-Produk Dalam Negeri Terkait Kebencanaan

PT Expo Indonesia Jaya menggelar pameran solusi kebencanaan, Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (Adexco) 2022 di Art Bali Collection (ABBC), Nusa Dua, Bali, Indonesia, 23-28 Mei 2022. Dari pameran ini, PT Expo Indonesia Jaya berharap mampu menjaring pasar global, karena produk-produk dalam negeri saat ini memiliki potensi ekspor.

"Kami memanfaatkan event Global Platform Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang merupakan event internasional untuk mempromosikan produksi dalam negeri. Semoga produksi dalam negeri terkait kebencanaan ini bisa kami ekspor," ujar Direktur Operasional Adexco Andrian Cader, dalam keterangan yang diterima, Selasa (24/5).

Dikatakan, produk kualitas produk yang dibuat anak bangsa ini sangat berpotensi untuk diekspor. Dia menyebut salah satu produk yang ditemukan yakni early warning tsunami di Indonesia, produk menggunakan fiber optic yang ditempatkan di bawah laut.

"Ini menjadi contoh salah satu penemuan orang Indonesia, dan bisa diimplementasikan di negara-negara lain. Kami harap, Indonesia menjadi pusat solusi industry kebencanaan dunia, bebernya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Andi Rizaldi menyampaikan apresiasi atas pameran Adexco di Art Bali Collection. Salah satunya Domus yang merupakan permanen instan yang didirikan dalam jangka waktu lima hari.

"Saya yakin dengan inovasi yang dipamerkan dalam Adexco ini, kita ke depan akan bisa memitigasi bencana dengan baik. Khususnya dalam menekan jumlah korban akibat bencana,” harapnya.

Adexco 2022 yang mengusung tagline ‘Reinforce Our Future, From Indonesia to the World’, memperlihatkan kecanggihan teknologi Indonesia dalam penanggulangan bencana, mulai dari tahap mitigasi, penanganan saat bencana dan pascabencana. Diantaranya, kendaraan Amdes yang merupakan alat mekanisasi multi guna pedesaan, pesawat tanpa awak alias drone, SPC yang merupakan CCTV dengan kemampuan dan gambar yang tajam, serta teknologi mitigasi bencana lainnya. (RO/OL-15)