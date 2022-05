Kalbis Institute Gelar Webinar Business Psychology

KALBIS Institute terus melakukan berbagai upaya meningkatkan mutu menuju ke global university. Salah satunya dengan menggelar webinar business psychology dengan The Chicago School of Professional Psychology, Amerika Serikat dengan topik 'A New Horizon for Your Future Career?'.

Topik tersebut dibakan oleh Kristijan Civljak, Ph.D dan Marlon Sukal, M.B.A., Ph.D selaku Associate Professor at The Chicago School. Webinar ini lebih dari 150 audience yang berasal dari mahasiswa, professional, serta dosen.

Para pembicara membawakan materi bagaimana business psychology mampu membawa dampak yang sangat positif di dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya berfokus kepada human resources, Business Psychology akan mampu mencetak lulusan yang mampu menjadi pemimpin yang handal di dalam dunia usaha dan dunia kerja. Tidak hanya itu, business psychology saat ini sangat banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan dunia seperti google, amazon, dan masih banyak lagi.

"Perubahan yang terjadi khususnya selama masa pandemi covid-19 ini juga memengaruhi cara atau pola bekerja di suatu perusahaan sehingga membutuhkan padanan dan ilmu dari business psychology untuk menghadapi perubahan ini," jelas Marlon Sukal.

Di sisi lain, Kalbis Institute merespon kebutuhan industri saat ini dengan menghadirkan Program Management in Business Psychology. Hal ini merupakan bukti Kalbis Institute merupakan salah satu universitas yang berfokus kepada kebutuhan industri dan siap menuju kepada global university.

"Untuk dapat melangkah lebih jauh dan lebih cepat, kami selalu memprioritaskan kolaborasi dengan para ahli di bidangnya masing-masing termasuk dalam pengembangan peminatan Management in Business Psychology yang kita lakukan secara intens bersama dengan The Chicago School of Professional Psychology. Kegiatan Webinar Business nPsychology ini merupakan salah satu upaya kami untuk memberikan edukasi akan kebutuhan terbaru untuk Industri," ujar Budi Kurniawan, S.E., M.A., M.Ak., CMA, Wakil Rektor III Bidang Admisi dan Pengembangan Kalbis Institute. (RO/OL-15)