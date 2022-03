Rayakan Ultah ke-48, Hotel Borobudur Jakarta Kkembali Buktikan Eksistensi

(Dari kiri ke kanan) General Manager Hotel Borobudur Jakarta Gerhard L. Doll, Fashion Designer Jessica Moretosee, ORCA Management Agustina Wibisono, dan Petenis Nasional David Agung Susanto.

MOMEN yang sangat ditunggu-tunggu telah tiba. Setelah dua tahun pandemi, kali ini Hotel Borobudur Jakarta kembali membuktikan eksistensinya dengan mengukir sejarah panjang selama 48 tahun.

Perayaan pun digelar dengan serangkaian program yang menarik, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari kegiatan sosial, kegiatan bersih-bersih, konferensi pers, seremoni potong tumpeng, fashion show, kegiatan amal, turnamen Borobudur Tennis Cup, Earth Hour, sampai pemberian diskon khusus untuk kamar dan juga F&B.

Seremoni perayaan HUT ke-48 dilaksanakan pada 23 Maret 2022 dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur, penyelenggaraan Fashion Show kolaborasi dengan ethnic fashion designer, Jessica Moretosee, yang telah meramaikan industri mode baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Koleksi yang akan ditampilkan nanti ialah batik yang terinspirasi dari filosofi Borobudur yang di mana memiliki dasar filosofi yang sama dengan Hotel Borobudur Jakarta. Sehingga ini merupakan kolaborasi yang pas antara Jessica Moretosee dengan Hotel Borobudur sebagai perayaan ulang tahunnya,” ujar Jessica.

Lalu dilanjutkan dengan Beauty Talkshow oleh Rudy Hadisuwarno, SNP, dan Make Over Cosmetics dengan tema 'Beauty Inside and Outside'. Selain itu, acara akan ditutup oleh kegiatan amal dari penjualan koleksi Jessica Moretosee kepada Artha Graha Peduli.

Dengan predikat hotel ramah lingkungan yang sudah sejak lama melekat pada Hotel Borobudur Jakarta dan seperti tema Anniversary tahun ini yaitu Botanical Garden, acara dilanjutkan dengan mendukung kegiatan Earth Hour untuk membantu menyelamatkan bumi dengan mematikan lampu selama satu jam pada 26 Maret 2022.

Kegiatan ini akan dimeriahkan dengan menyalakan 1.400 lilin di area garden yang akan dihadiri oleh 48 karyawan dengan level manajerial dan karyawan yang sudah bekerja selama lebih dari 25 tahun.

Selain itu, kesehatan dan olahraga juga menjadi perhatian Hotel Borobudur Jakarta sebagai salah satu unsur penting dalam perayaan tersebut. Pada 26 dan 27 Maret 2022, Hotel Borobudur Jakarta akan menyelenggarakan Borobudur Tennis Cup yang didukung oleh Orca Team yang akan berlangsung di Lapangan Tenis Hotel.

David Agung Susanto, yang merupakan petenis nasional yang memiliki peringkat tertinggi dalam karier tunggal ATP 732 yang dicapai pada 3 April 2017 dan peringkat tertinggi karir ATP ganda 642 yang dicapai pada 17 Juli 2017 dan telah memenangi 4 gelar ganda ITF Futures, turut menjadi special guest pada turnamen olahraga tersebut. ''Acara Borobudur Cup' sangat bagus sekali untuk mendukung dan menjadi wadah bagi petenis muda khususnya dan mendukung lahirnya generasi baru para petenis nasional yang berkompeten,'' kata David.

Perayaan ulang tahun Hotel Borobudur Jakarta juga dimeriahkan dengan pemberian diskon besar-besaran di seluruh outlet hotel. Salah satunya menghadirkan pilihan menu makanan seharga mulai dari Rp48.000 di Teratai Restaurant, Pendopo Lounge, Miyama Restaurant, Bruschetta Restaurant, Bogor Café, dan Miyama Don. Borobudur Gourmet juga memberikan discount sebesar 48% untuk semua jenis cake, pastry dan bread yang berlaku khusus di tanggal 23 Maret 2022.

“The celebration for a room side of our Garden Wings apartment type from 23 – 31 March 2022, we are giving a 48% discount from our room rate and additional 10% discount if booking by hotel’s website,” jelas Gerhard L. Doll, selaku General Manager Hotel Borobudur Jakarta.

Selain itu, Hotel Borobudur Jakarta juga akan melakukan renovasi kamar yang terletak di area gedung utama dalam waktu dekat. “Ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh tamu yang selalu setia hingga saat ini, dan kami berharap Hotel Borobudur Jakarta tetap menjadi pilihan untuk menginap ataupun bersantap di tengah kota Jakarta,” ujar Karina Eva Poetry, Director of Marketing Communication. (RO/OL-10)