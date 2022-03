14 Juta Lebih Penduduk Indonesia Telah Dapatkan Vaksin Dosis Ketiga

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebutkan sebanyak 14.013.132 warga sudah mendapatkan dosis ketiga dari vaksinasi Covid-19 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Jumlah vaksinasi dosis ketiga (booster) tersebut, didapat setelah mengalami penambahan sebanyak 326.976 jiwa.

Dosis kedua turut mengalami penambahan sebanyak 487.103 jiwa menjadikan total keseluruhan warga yang menerima dosis kedua ada sebanyak 150.280.634 jiwa.

Selanjutnya sebanyak 193.014.314 jiwa sudah mendapatkan dosis pertama, setelah ada penambahan 237.353 jiwa.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan laju vaksinasi menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data vaksin pemerintah yang diolah dari laman Our World in Data per 6 Maret 2022, jumlah penduduk yang telah divaksinasi dosis lengkap baru 53,5 persen, sementara jumlah penduduk yang sudah divaksinasi pertama sudah mencapai 69,48 persen, atau hampir mencapai 70 persen populasi.

Padahal, kata Wiku, semua pihak harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan termasuk melakukan vaksinasi agar dapat melindungi diri dari risiko terburuk Covid-19 meskipun kondisi saat ini sudah mulai kembali membaik dan terkendali.

Oleh sebab itu, Wiku meminta agar seluruh masyarakat tetap dapat segara melakukan vaksinasi agar kelompok rentan seperti lansia, penderita komorbid dan anak-anak dapat terlindungi dari penularan virus SARS-CoV-2 itu.

"Sangat penting melindungi lansia dan kelompok rentan dengan pengetatan protokol kesehatan dan meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap," ucap Wiku. (Ant/OL-12)