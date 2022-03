Bantu Membangun Kepribadian Perempuan Indonesia

MENJADI cantik adalah dambaan setiap semua perempuan. Namun cantik sendiri sejatinya bukan sekadar dilihat dari tampilan luar, melainkan kuat dan baik di dalam diri. Untuk itu dalam rangka memberdayakan dan membangun kepribadian bahwa kecantikan dari luar dan dalam diperlukan untuk membangun power woman, Trueve meluncurkan koleksi skincare berkolaborasi dengan Wonder Woman untuk perempuan Indonesia.

Trueve sebagai salah satu brand skincare lokal yang sukses meramaikan pasar nasional, mengajak perempuan Indonesia untuk menjadi lebih aktif dan percaya pada diri sendiri. Terinspirasi dari tokoh Wonder Woman sebagai sosok wanita zaman sekarang yang tidak mengenal perbedaan untuk menjadi sosok yang dapat diandalkan, kuat, dan sukses dengan karir dan hidupnya, Trueve ingin mewujudkan arti perempuan sesungguhnya.

“Dari kolaborasi ini kami berharap Trueve dapat dikenal masyarakat sebagai skincare lokal yang bukan hanya sekadar produk skincare namun dapat menjadi inspirasi banyak orang. Trueve ingin membantu dan menginspirasi wanita menemukan True Beauty mereka dan menyebarkan spirit Wonder Woman kepada seluruh wanita di Indonesia,” ujar Carla Setiawan, Co Founder Trueve.

Koleksi spesial Wonder Woman didedikasikan untuk wanita-wanita yang ingin menunjukkan the power of healthy skin dengan berbagai kondisi kulit yang berbeda-beda setiap orangnya. Kolaborasi ini menjadi prestasi Trueve sebagai brand skincare lokal pertama yang bisa menggandeng Warner Bros dan DC Comics dengan tokoh Wonder Woman.

Untuk itu Trueve menyiapkan empat varian serum edisi kolaborasi Wonder Woman dengan special packaging. Berbeda dengan varian serum yang telah ada, serum hasil kolaborasi memberikan upgrade formula untuk berbagai permasalahan kulit wajah. Serum diformulasikan dengan ingredients yang dapat memberikan solusi untuk mencegah permasalahan kulit. Trueve juga menjadi yang pertama juga di Indonesia yang menggunakan 6 jenis Ceramide untuk produknyar.

Dengan mengutamakan best high quality ingredients yang bekerja dan menyerap lebih cepat, Trueve ingin setiap wanita merasa nyaman dengan kulitnya. Trueve percaya true beauty setiap wanita ada karena perasaan cantik apa adanya yang dimiliki.

Keempat koleksi serum kolaborasi Trueve X Wonder Woman terdiri dari Luminous Dark Spot Brightening Serum, Ultimate Drops of Brightening Serum, Ultimate Youth Activating Serum, dan Acne Care Treatment Serum.

Luminous Dark Spot Brightening Serum untuk kalian yang memiliki permasalahan kulit kusam dan menginginkan tampilkan kulit lebih cerah dan sehat, Trueve menawarkan Luminous Dark Spot Brightening Serum ini. Ultimate Drops of Brightening Serum diformulasikan dengan bahan-bahan seperti VC-Ip, Ceramide-6, Chromabright, Hyalu-10, dan NMF, sangat sesuai untuk mendukung pencerahan kulit, meratakan warna kulit, membantu menyamarkan bekas jerawat, melembabkan kulit, menjaga kekenyalan kulit, dan melindungi, merawat, dan memperkuat skin barrier.

Ultimate Youth Activating Serum khusus untuk yang ingin tetap menjaga kekencangan kulit wajah. Sedangkan Acne Care Treatment Serum diformulasikan untuk merawat kulit berjerawat.

Patricia Gouw, Hellua (Lipstickmafia), Clarissa Putri, Fatya Biya, Minyo, Deszell, Nina dan Sandra Lubis dari Samsolese, menjadi influencer yang turut digandeng Trueve untuk promosi produk kolaborasi ini. Menjadi serum limited edition, Serum Trueve Wonder Woman Collection sudah bisa didapatkan di seluruh marketplace dan platform penjualan Trueve, selama persediaan masih ada.

Kesempatan berkolaborasi bersama brand internasional membawa cerita tersendiri bagi Trueve dalam perjalanannya ke depan. Carla Setiawan, co-Founder Trueve menuturkan proses kerja sama berlangsung dengan lancar.

“Kami tidak menyangka kalau respon dari customer sangat positif terhadap kolaborasi ini. Ini membuat kami tim Trueve menjadi terpacu untuk memberikan yang lebih baik lagi ke depannya. Ditunggu saja untuk kejutan lain dari Trueve dan Warner Bross” ujar Co Founder Trueve, Carla Setiawan. (RO/A-1)