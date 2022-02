Meeting tanpa Suntuk di Bigland Hotel Bogor dengan Pemandangan Pegunungan dan Kota Bogor

MEETING adalah salah satu agenda yang penting dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan. Tak jarang kegiatan meeting dilakukan di luar kantor untuk mendapatkan suasana baru dengan berbagai kenyamanan.

Kawasan Bogor, merupakan salah satu tempat favorit untuk melaksanakan meeting terutama untuk sebagian besar orang Jakarta yang mencari pengalaman berbeda dari suasana Ibu Kota dengan pemandangan hijau yang menyegarkan.

Bigland Hotel Bogor menyediakan 11 ruang pertemuan dengan kapasitas mulai dari 15 orang hingga 500 orang. Pada setiap ruangan pertemuan di Bigland Hotel Bogor telah terdapat fasilitas penunjang seperti soundsystem dengan wireless microphone, layar proyektor, flipchart & spidol, notepad & pensil, serta mineral water.

Selain itu, terdapat fasilitas penunjang lainya seperti free WiFi di seluruh area yang akan membantu kebutuhan peserta selama meeting.

“Meskipun kami berada di area pemukiman, namun lokasi hotel kami yang strategis di jantung Kota Bogor menyajikan pemandangan yang indah baik dari meeting VIP Table 9, kamar hotel dan Koersi Sky Café. Tamu dapat menikmati pemandangan gunung baik sunset ataupun sunrise serta pemandangan dimalam hari yang tidak kalah indah, di mana kita dapat melihat pemandangan gemerlap lampu-lampu di Kota Bogor yang mengelilingi hotel. Selain berbagai pelayanan maksimal yang kami berikan, keindahan pemandangan dari hotel kami juga merupakan salah satu alasan tamu berkunjung kembali untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, melaksanakan meeting dan kegiatan lainnya,” ungkap Maretha Seira – Director of Sales & Marketing Bigland Hotel Bogor.

Bigland Hotel Bogor adalah hotel bintang 4 di Bogor yang menawarkan berbagai fasilitas yang lengkap untuk para pelancong dengan keperluan bisnis maupun liburan, serta para penyelenggara professional kegiatan MICE. Hotel ini memiliki 216 kamar dengan pilihan berbagai tipe, mulai dari Deluxe sampai Presidential Suite.

Fasilitas lainnya tersedia di Bigland Hotel Bogor meliputi rooftop café, ballroom besar tanpa pilar, serta beberapa ruang pertemuan kontemporer. Selain itu, Bigland Hotel Bogor dalam proses perampungan proyek tambahan fasilitas seperti gym, spa, karoke, grand ballroom dan beberapa fasilitas lainnya untuk informasi lebih lanjut, kunjungi biglandhotels.com.

Marcomm Bigland Hotel Bogor pun menambahkan, All You Can Eat Dim Sum tersebut berlokasi di Koersi Sky Café atau lantai RT Bigland Hotel Bogor setiap hari Sabtu pukul 13.00 – 21.00 WIB yang tersusun rapi dan berbagai buffet pilihan menarik.

“Selain street food pada bulan Februari kami memiliki promo spesial. Yaitu Crazy Deal seharga Rp500.000 nett/kamar. Info dan Reservation (0251) 8305555 ext.5402 dan bisa melalui WA ke nomor 0811-9625-627,'' tutupnya. (RO/OL-10)