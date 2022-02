Dapatkan Penawaran Istimewa, Diskon 35% Menginap di Mercure Serpong Alam Sutera

MELIPIR sebentar untuk beristirahat dari hiruk pikuk rutinitas sehari-hari merupakan hal yang diperlukan demi keseimbangan dalam hidup. Liburan di hotel atau staycation bisa jadi salah satu sarana liburan yang bisa dipilih di masa-masa tidak menentu seperti sekarang ini. Anda bisa menikmati fasilitas dan pelayanan yang tersedia di hotel sebagai sarana refreshing bersama dengan keluarga.

Menikmati suasana kolam sembari mengudap camilan atau jus, berenang, dan berolahraga di fitness center juga bisa menjadi pilihan kegiatan yang bisa dilakukan kala staycation di Mercure Serpong Alam Sutera.

Anda juga bisa menikmati fasilitas sepeda untuk berkeliling hotel, tenis meja dan juga bonzini bersama dengan teman atau keluarga selama di hotel. Jangan lewatkan juga untuk menikmati Buffet Breakfast dengan menu-menu yang beragam dan tentunya lezat. Mulai dari menu lokal, Asia, bahkan Western. Nikmati juga menu-menu sajian di Restoran Mint & Pepper untuk menemani makan siang atau makan malam Anda.

Mari nikmati semua fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan oleh Mercure Serpong Alam Sutera dengan penawaran khusus yang tersedia di Megatix. Beli dulu saja voucher menginap di Mercure Serpong Alam Sutera dengan harga spesial Rp788.000 untuk 1 malam atau Rp1.400.000 untuk 2 malam! Penawaran ini terbatas dan voucher akan berlaku hingga 30 April 2022, jadi save now for staying later ya!

Selain voucher menginap, tersedia juga voucher makan di Mint & Pepper dengan value voucher Rp250.000. Namun Anda cukup membelinya dengan harga Rp200.000.

Kunjungi website megatix.co.id dan cari Mercure Serpong Alam Sutera, beli vouchernya. Kemudian nikmati pengalaman menginap dan makan terbaik bersama keluarga.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi 021-29668668 atau follow Instagram @mercurealamsutera.

Voucher menginap :

https://megatix.co.id/events/staycation-special-deal-at-mercure-serpong-alam-sutera

Voucher makan :

https://megatix.co.id/events/off-dining-voucher