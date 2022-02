Hanwha Smart CI Plus Lindungi Keluarga dari Penyakit Kritis

HANWHA Life Insurance Indonesia (Hanwha Life), salah satu asuransi dari Korea Selatan (Korsel), memperkenalkan Hanwha Smart CI Plus sebagai proteksi terhadap 66 penyakit kritis dan serius hingga usia 80 tahun.

Agency Channel Head Hanwha Life Insurance Indonesia Umbu Prabawa mengungkapkan, "Hanwha Smart CI Plus untuk perlindungan penyakit kritis adalah hadiah cinta terbesar bagi keluarga. Dengan biaya perawatan penyakit kritis berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah, asuransi penyakit kritis seperti Hanwha Smart CI Plus menjadi proteksi yang wajib dimiliki sejak dini."

Hanwha Smart CI Plus diperkenalkan dalam acara virtual health talk cepat tanggap mengatasi situasi darurat gejala critical illness dan omicron pada 10 Februari 2022.

Dalam kesempatan itu, Hanwha Life bersama Docquity turut berbagi tips pencegahan, deteksi dini, dan pertolongan pertama terhadap penyakit kritis, situasi gawat darurat, dan covid-19.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Ahli Emergensi Indonesia (PERDAMSI) Bobi Prabowo memaparkan, "Saat ini, penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Yang perlu diwaspadai, usia pasien penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular) semakin muda. Sekarang, usia 20-an sudah harus waspada akan hipertensi, kolestrol, dan stroke. Semua ini berkaitan dengan gaya hidup yang kurang sehat."

Hanwha Smart CI Plus hadir dengan lima keunggulan untuk memproteksi keluarga Indonesia dari risiko kehidupan akibat penyakit kritis.

Pertama, manfaat perlindungan dari 66 penyakit kritis dan serius hingga usia 80 tahun. Kedua, manfaat tunai akhir polis. Ketiga, opsi pembebasan pembayaran premi lanjutan dengan rider Waiver of Premium CI. Keempat, manfaat perlindungan jiwa. Kelima, fleksibilitas pembayaran premi bulanan, triwulan, semester atau tahunan.

Adapun, usia masuk Tertanggung untuk Hanwha Smart CI Plus adalah 20-65 tahun dengan minimum Uang Pertanggungan (UP) Rp200 juta. Preminya cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp500 ribu per bulan untuk Tertanggung usia 25 tahun dengan UP Rp250 juta.

PT Hanwha Life Insurance Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada kuartal III 2021, Hanwha Life memiliki total aset Rp2,05 triliun, tingkat solvabilitas (RBC) 6.836,11%, serta telah membayarkan klaim dan manfaat kepada nasabah sebesar Rp48,53 miliar. (RO/OL-1)