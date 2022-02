Kampanye Hidup Sehat dan Wisata, Kosmemask Hadir di Mandalika

Pamor Mandalika sebagai destinasi wisata dunia di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin terkerek. Beberapa even kelas dunia akan dilangsungkan di Kawasan tersebut, salah satunya L’Etape Indonesia Mandalika by Tour de France.

Agenda wisata olahraga balap sepeda kelas dunia ini berlangsung pada 20 Februari 2022 di Kuta Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menyelenggarakan even di tengah pandemi menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menghadirkan yang terbaik bagi seluruh tamu yang hadir di sana.

Untuk itu Kosmemask, salah satu unit usaha Kosme Grup hadir di ajang L’Etape Indonesia Mandalika by Tour de France dengan komitmen untuk mengajak hidup sehat sekaligus promosi wisata Indonesia. “Melalui kegiatan ini, kami berkomitmen untuk mengajak siapapun yang terlibat dalam even tersebut untuk hidup sehat sekaligus untuk mempromosikan keindahan Indonesia. Meski masih pandemi, semua even di Indonesia bisa tetap dilaksanakan dengan protokol yang ketat,” ungkap Titis Indah Wahyu, Direktur Kosme Grup dalam keterangan persnya kepada wartawan belum lama ini.

Di ajang yang diikuti ribuan pembalap sepeda dari berbagai negara tersebut, Kosmemask hadir beberapa produk unggulannya antara lain Promax, masker kualitas premium hasil kerja sama dengan RANS milik Raffi Ahmad – Nagita Slavina. Ada juga Kosmemask Breathable KM95% yang tersedia dalam warna putih maupun full color. Tampil di ajang bergengsi di tanah air, Kosmemask berupaya memberikan yang terbaik, tujuannya agar pelaksanaan even berjalan dengan aman sesuai protokol kesehatan. Beberapa inovasi yang ditampilkan Kosmemask antara lain teknologi Nano Silver Protection yang mampu melindungi virus dan bakteri hingga 99%. Kosmemask juga hadir dengan teknologi Hypo Allergenic yaitu masker yang tidak menyebabkan jerawat dan iritasi serta masker telah teruji secara dermatologis.

Melalui kecanggihan teknologi tersebut, Kosmemask berharap penyelenggaraan L’Etape Indonesia by Tour de France di Mandalika, Lombok akan menjadi stimulus kebangkitan promosi, ekonomi dan kampanye positif wisata dari Indonesia. Mengingat acara ini bakal menjadi uji coba Indonesia untuk menyelenggarakan even bergengsi tingkat dunia di tengah pandemi. Sehingga Kosmemask yakin, dengan turut berkiprah di even tersebut protokol kesehatan akan terus dijaga dengan menggunakan masker berteknologi tinggi untuk melindungi dari kemungkinan terjangkit virus.

Lokasi penyelenggarakan penyelenggaraan L’Etape Indonesia yang berada di Mandalika, Lombok sebagai salah satu wisata unggulan juga dinilai tepat sebagai ajang promosi wisata tingkat dunia. “Karena di sekitar Mandalika akan diikuti even-even kelas dunia lainnya seperti MotoGP dan pastinya diikuti oleh datangnya wisatawan dalam maupun luar negeri. Nah kami siap mendukung dari sisi perlindungan dan protokol kesehatan, salah satunya dengan memilih masker yang tepat. Sehingga siapapun, termasuk wisatawan tetap aman datang ke Indonesia khususnya ke Mandalika,” imbuh Gilang Widya Pramana, owner Kosme Grup yang turut hadir bersama Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dia menyebut, dengan hadir di beberapa even kelas dunia di tanah air, Kosmemask bisa turut berpartisipasi dalam promosi wisata Indonesia dengan protokol kesehatan, sekaligus menargetkan bisa meningkatkan penjualan beberapa kali lipat dari yang sudah ada. Mengingat Kosmemask terus berinovasi dengan membuat terobosan baru, selain menggandeng Raffi Ahmad – Nagita dengan merilis Promax, masker dengan kualitas premium dengan perlindungan maksimal.

Kosmemask juga merencanakan untuk siap go internasional dengan hadir di beberapa ajang bergengsi di manca negara, salah satunya dengan memamerkan produk di ajang internasional yang akan diadakan beberapa negara Eropa dan gelaran internasional lainnya sepanjang 2022. “Kami ingin membuktikan bahwa produk dari Indonesia juga telah memiliki standar yang sesuai untuk diterima secara internasional. Meski pandemi kami tetap tidak pernah berhenti melakukan inovasi untuk memberikan yang terbaik,” pungkas Titis. (OL-12)