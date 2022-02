Dukung Protokol Kesehatan, Kosemask dan Rans Lahirkan Masker Premium

KEBUTUHAN masker berteknologi tinggi untuk perlindungan maksimal di tengah pandemi turut mengundang PT Kosmetika Global Indonesia (PT Kosme) untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui Kosmemask, salah satu unit usaha Kosme Grup, perusahaan terus mengampanyekan pentingnya penggunaan masker berteknologi tinggi di tengah masih maraknya pandemi.

Dalam inovasi terbarunya, pertengahan Februari 2022, Kosmemask menggandeng Rans milik pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merilis produk terbaru mereka yaitu Promax Premium Stylish Mask, masker berteknologi tinggi berkualitas premium. Mengusung tagline More Premium, More Stylish, More Protection masker ini mengandung nano silver sekaligus tampil lebih stylish dengan kualitas premium.

"Penggunaan masker tentu tidak boleh kita tinggalkan. Di mana pun siapa pun harus mematuhi protokol kesahatan. Untuk itu, PT Kosme terus mendukung program pemerintah dengan mengenakan masker sebagai salah satu protokol kesehatan. Kami mengemasnya dalam teknologi canggih dan kami ciptakan Promax," ungkap Titis Indah Wahyu, Direktur PT Kosme dalam keterangan resmi, Senin (14/2).

Soal inovasi masker, Titis Indah Wahyu menyebutkan, Promax memiliki empat lapis yaitu spunbond nano silver, spunbond inner, hot air cotton, dan meltblown. Masing-masing lapisan memiliki keunggulan, salah satunya teknologi Nano Silver Protection yang mampu melindungi virus dan bakteri hingga 99%. Promax juga hadir dengan teknologi Hypo Allergenic sehingga tidak menyebabkan jerawat dan iritasi serta teruji secara dermatologis.

Nagita Slavina menambahkan, keunggulan lain dari Promax yaitu bahan masker terbuat dari bahan yang lembut, ringan, dan nyaman digunakan. Ini dilengkapi stopper pada tali masker yang dapat diatur untuk menyesuaikan bentuk wajah dan tidak menyebabkan sakit pada telinga. "Maskernya keren dengan warna-warna yang stylish. Teknologinya juga canggih menahan virus," ungkap Nagita. Dia mengaku bangga terpilih bekerja sama dengan Kosmemask, karena telah lama menggunakan masker dari Kosmemask sebagai favoritnya.

Owner Kosme Group Gilang Widya Pramana menyerukan agar setiap orang tidak boleh kendor dengan protokol kesehatan yakni mengenakan masker. Menurutnya, Promax menjadi salah satu pelopor masker yang memadukan teknologi terbaik serta bisa dipadupadankan dengan berbagai fesyen.

Titis menambahkan, meski sudah banyak masker dijual di pasaran, namun pihaknya optimis produknya akan diterima pasar. Kosmemask menargetkan mampu meningkatkan volume penjualan hingga beberapa kali lipat dari edisi sebelumnya sekaligus berkomitmen penggunaan masker sebagai salah satu protokol kesehatan. Meski hadir dalam kemasan premium, Titis menyebut Promax akan dilepas dengan harga yang kompetitif. Saat ini masker tersebut bisa diperoleh di marketplace KosmeMask Official Shop di Shopee dan Tokopedia.

Baca juga: Pakai Masker di Kelas Merusak Perkembangan Anak?

Untuk memudahkan distribusi masker, Kosmemask menyiapkan vending machine masker di beberapa titik transportation hub seperti bandara maupun stasiun kereta api di Jawa dan Bali. Hal ini agar memudahkan pelanggan membeli masker dengan mudah sekaligus berkontribusi dalam program pemerintah meningkatkan kesadaran perlindungan kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19. (OL-14)