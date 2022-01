Sambut 5 Tahun Beroperasi, HARRIS Vertu & YELLO Hotel Harmoni Gelar Fashion Show dan Pertunjukan Musik

MEMASUKI tahun kelima beroperasinya HARRIS Vertu & YELLO Hotels Harmoni, unit bisnis penginapan dari The Ascott Limited (Ascott) dan anggota dari CapitaLand Investments Limited, mengadakan kegiatan Media Gathering di Voyage Restaurant dengan judul ’'Alluring design & tunes at Vertu Hotels'. Media gathering tahun ini menjadi sangat spesial karena tahun ini HARRIS Vertu berkolaborasi dengan Best Beat music & Meditriwarsana Communication serta Spark Fashion Academy (SFA) yang akan menampilkan karya kreatif dalam fashion show dengan mood modern, atraktif dan elegan yang senada dengan warna dari HARRIS Vertu Hotel.

Sebagai salah satu ‘upscale’ hotel milik Ascott, HARRIS Vertu Harmoni setiap tahunnya menampilkan beberapa kali pertunjukannya yang sesuai dengan ‘Brand Pillar’ nya Vertu. Yaitu Jazz, Fashion dan Cinema.

Hotel yang terletak di bilangan Harmoni, Jakarta Pusat ini telah beberapa kali berkolaborasi dengan desainer Indonesia, sekolah fashion dan musisi Jazz baik lokal maupun internasional. Dan telah beberapa kali juga menjadi ‘Official Hotel’ bagi salah satu Pesta Jazz terbesar di Indonesia. Termasuk di dalamnya ada nama-nama besar seperti Earth, Wind and Fire Experience, Ozma Jazz, Oscar Lawalata maupun The 20th Century Fox Indonesia

‘Alluring design & tunes at Vertu Hotels diawali dengan pertunjukan musik dari Deny Frush dilanjutkan dengan sambutan dari General Manager HARRIS Vertu Harmoni Bapak Christoph Voegeli, selanjutnya adalah pertunjukan musik dari Amrus, yang diikuti dengan fashion show dari Sparks Fashion Academy dan diakhiri dengan perpaduan penampilan lagu terbaru dari Sandy Sandoro featuring Gading Martin & Denny Frust dan Fashion show dengan total kurang lebih 15 looks .

SFA sendiri merupakan institusi kejuruan dalam pendidikan mode yang bertujuan membangun generasi muda yang berprestasi sebagai fashionpreneur.

General Manager HARRIS Vertu Harmoni, Bapak Christoph Voegeli yang membuka secara resmi kegiatan ini menyambut baik. “Terima kasih atas kepercayaan selama ini kepada HARRIS Vertu & YELLO Hotel Harmoni, HARRIS Vertu Harmoni Hotel telah menerapkan serangkaian inovasi teknologi untuk mendukung strategi SMART diantaranya Air Quality Meter, Robot Cleaner dan YELLO Auction, HARRIS Vertu telah diakui melalui banyak inovasi yang berfokus pada tamu yang diwujudkan melalui sejumlah penghargaan dan sertifikasi bergengsi,” ungkap Christoph Voegeli, General Manager HARRIS Vertu & YELLO Hotel Harmoni.

Floery Dwi Mustika, CEO dan Founder SFA mengatakan di sela acara bahwa di tengah situasi pandemik saat ini, tantangan melakukan event offline tentu tidak mudah. ''Namun melalui semangat kolaborasi, SFA bersama Harris Vertu Harmoni, dan Bestbeat Musical, kami bisa menggelar kolaborasi event dalam konsep yang unik yakni musical fashion show bertajuk Alluring ini. Kebersamaan kami memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan daya tarik di dunia fashion, musik dan juga perhotelan. Malam ini kami perlihatkan daya tarik ini dengan karya busana dari jenis busana modest wear hingga busana siluet modern gown dengan warna-warna yang feminim soft glamor, cerminan dari daya tarik wanita Indonesia,” jelas Floery D. Mustika.

HARRIS Vertu Harmoni memiliki 240 kamar dengan berbagai pilihan tipe kamar yang dapat disesuaikan untuk pelancong bisnis maupun liburan, tipe kamar yang ditawarkan mulai dari V-Room, Vertu Room dan Vertu Suite. Vertu Harmoni juga memiliki 10 meeting room termasuk Ballroom yang di desain dengan elegant, berplafon setinggi 7,5 meter dan dihias

dengan lampu Chandelier yang anggun. Vertu Ballroom memiliki kapasitas sampai 1.000 orang.

Fasilitas lain yang dapat dinikmati adalah kolam renang dengan kolam anak, Gym, Spa, Voyage Restaurant, Wifi dan akses langsung ke The Shoppes at HXC HARRIS Vertu & YELLO Harmoni juga mengadakan “Prosperous Dinner” Chinese New Year Dinner Buffet pada tanggal 31 Januari dengan harga 518.000 nett per orang termasuk Yee Shang dan pertunjukan Barongsai dengan penawaran ‘Buy 3 get 1 free’ serta pada bulan Februari “Gift of Heart’ Valentine Dinner Buffet dengan harga 358.000nett per orang dengan doorprize satu buah cincin berlian.

Untuk reservasi dapat menghubungi Voyage Restaurant di Telp 021 22036000 atau WA 0896 0137 9379. (RO/OL-10)