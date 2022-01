Luncurkan Butter Rush Vitamin Lip Mask, barebbliss Mau Perempuan Percaya Diri

STUDI yang dilakukan Department of Fashion Design, Pukyong National University, Busan, Korea, mengungkapkan bahwa make-up dan skincare menjadi kegiatan yang menyenangkan, dapat meredakan stres, dan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Kepercayaan diri membangun daya tarik yang positif di depan orang lain.

Karena itu, meski pandemi covid-19 belum juga berlalu, untuk memperbarui semangat kaum perempuan bisa bermain dengan warna dan hal make-up dan skincare. Diungkapkan Brand Director barenbliss Indonesia, Fivyola Hendra pada 2022 masyarakat Indonesia diyakini akan memulai kehidupan yang lebih positif dan menjadi lebih percaya diri. "Untuk itu di awal tahun baru ini barenbliss mengusung campaign: Good Looks, Good Mood, Good Year Ahead! Pada bulan ini barenbliss mempersembahkan rangkaian perawatan terbaru yang terdiri dari Butter Rush Vitamin Lip Mask dan disemarakkan dengan adanya Bare Lip Kit Bundle dan Payday Promo!”

Untuk membangun mood di awal tahun, kata dia, coba oleskan Butter Rush Vitamin Lip Mask di bibirmu. Butter Rush Vitamin Lip Mask merupakan masker bibir dengan tekstur balm yang nyaman untuk mengatasi bibir kering sehingga tampak lebih kenyal. Lip mask ini memiliki tekstur soft buttery balm yang lembut dan transparan ketika diaplikasikan di bibir.

“Memakai Lip Mask ini membuat bibir terasa ringan dan melembabkan sepanjang hari” ungkap Fivyola.

Butter Rush Vitamin Lip Mask mengandung 4 material utama. Pertama adalah 5 precious oils yang kaya akan asam lemak bernutrisi dan antioksidan untuk bibir cerah dan lembut.

Kedua, lip mask ini AQP Free, yang menjadikannya pelembap jangka panjang untuk bibir halus bernutrisi. Ketiga, lip mask ini juga terdiri dari lima tanaman yang secara khusus diformulasikan untuk membantu memperkuat skin barrier kulit untuk bibir sehat dan kenyal. Keempat, terdapat kandungan vitamin E & bisabolol sebagai antiinflamasi yang meredakan bibir kering pecah-pecah.

Cara pemakaiannya yaitu sebelum tidur oleskan secukupnya produk pada bibir untuk memberikan kelembapan yang melimpah pada bibir semalaman. Pada keesokan paginya, lap bibir dengan tissue atau kapas dan rasakan bibir kenyal dan lembut yang menambah mood untuk memulai hari dengan ceria. Apabila memiliki tipe bibir yang cepat kering dan pecah-pecah, pemakaian Lip Mask ini sangat disarankan untuk mengatasinya, aplikasikan lip mask pada bibir dan tunggu selama 5-10 menit, maka bibir yang pecahpecah pun akan perlahan hilang dan bibir terasa lembab kembali.

Butter Rush Vitamin Lip Mask memiliki tiga keunggulan utama yaitu menghidrasi dan mencegah hilangnya kelembapan untuk bibir halus nan kenyal, membantu memperhalus dan menenangkan bibir pecah-pecah, dan menutrisi bibir dan membantu mencerahkan bibir. Produk ini juga bisa diaplikasikan daily sebelum menambahnya dengan produk bibir lainnya seperti Lip tint, lip velvet ataupun lip matte.

Mengawali tahun ini barenbliss juga menyediakan Bare Lip Kit Bundle. Pilihan bundle ini khusus buat mereka yang menyukai hasil bibir dengan tampilan warna ombre, barenbliss menghadirkan kombinasi 2 produk terfavoritnya yaitu Peach makes Perfect Lip Tint dan Produk terbarunya Cherry Makes Cheerful Lip Velvet, 3 pilihan bundle of Bare Lips Kit bisa didapatkan untuk hasil bibir dengan warna ombre sempurna. Pertama, Summer on Your Lips. Bundle ini terdiri dari Peach Makes Perfect Lip Tint 03 Take Change dan Cherry Makes Cheerful Lip Velvet 06 Summer Sunset. Kombinasi keduanya menghasilkan warna oranye hingga kemerahan di bibir. Kit ini sempurna untuk semua orang yang ingin memiliki bibir ceria untuk tampilan lebih segar sepanjang hari.

Kedua, Pretty Blushed Lips, yang terdiri dari Peach Makes Perfect Lip Tint 02 Pretty Please dan Cherry Makes Cheerful Lip Velvet 01 Blushed Moment. Hasil warnanya adalah nude pink. Duo sempurna ini wajib dimiliki oleh kamu yang ingin melengkapi penampilan manis natural setiap hari.

Ketiga, Settle for Red Lips. Kit ini terdiri dari Peach Makes Perfect Lip Tint 01 Paradise Found dan Cherry Makes Cheerful Lip Velvet 03 Cherish Delight. Paduan ini menghasilkan warna dark wine red. Kombinasi ini cocok untuk kamu yang ingin mendapatkan bibir merah yang lebih berani, tetapi juga tetap imut. (RO/A-1)