Melalui ABC 2021, SMP Islam Alazka Berbagi di Masa Pandemi

PANDEMI Covid-19 tidak menghalangi semangat siswa SMP Islam Al Azhar Kelapa Gading, khususnya siswa-siswi kelas 7 dan SKS7, melaksanakan kegiatan sosial. Melalui kegiatan Alazka Beyond Community (ABC) 2021, SMP Islam Al Azhar Kelapa Gading (SMP Islam Alazka) memberi pesan akan pentingnya berbagi dengan sesama.

"Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi, orang tua siswa dan para guru SMP Islam Alazka yang terlibat langsung dalam suksesnya ABC 2021. Kolaborasi dan sinergi antara para siswa-siswi dan para guru sesuatu yang sangat positif," ungkap Irsan Nurfaqih Sjamhudi, Ketua Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading dalam keterangan yang diterima Senin (20/12).

Ia menyebut bagaimana dari sejak dini para siswa-siswi diajak langsung untuk menumbuhkan dan membangun rasa empati dan kepedulian kepada sesama, terutama dimasa pandemi saat ini. "Acara ini menjadi lebih menarik karena juga menampilkan performa siswa dalam bidang sport dan science sehingga diharapkan para siswa-siswi SMP Islam Alazka ini akan terus meningkatkan prestasinya," jelasnya.

Kegiatan ABC 2021 yang bertema Charity Beyond Our Needs dilaksanakan pada Sabtu (18/12) lingkungan yayasan Al Azhar Kelapa Gading dan daerah Pegangsaan Dua. ABC 2021 terdiri dari bakti sosial, cek kesehatan gratis, sport corner, dan science corner.

Penerima bakti sosial berjumlah 110 orang yang terdiri dari anak yatim, piatu, dhuafa, janda, dan lansia. Para penerima mendapatkan bingkisan dan uang. Adapun bakti sosial secara langsung diberikan di daerah Pegangsaan Dua dan disiarkan secara live di Auditorium Al Azhar Kelapa Gading.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP Islam Alazka Masruri, M.Pd mengatakan Al-Azhar Beyond Community (ABC) merupakan suatu program Charity yang digagas manajemen SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading (SMP Islam Alazka) dan didedikasikan untuk para yatim dan dhuafa di lingkungan guru karyawan dan Al-Azhar Kelapa Gading itu sendiri. Program ABC merupakan satu metamorfosa dari kegiatan tahunan sebelumnya yaitu Al-Azhar Basic Research (ABR) bagi siswa kelas tujuh dalam rangka menumbuhkan simpati dan empati bagi masyarakat yang membutuhkan.

Namun karena kondisi pandemi maka ABR berubah menjadi ABC yang merupakan satu metamorfosa kegiatan yang fokusnya adalah charity bagi masyarakat yang terdampak oleh pandemi. Metamorfosa kegiatan ini tentunya tetap bertujuan bagaimana dalam satu kondisi baik lapang maupun sempit tetap SMP Islam Al-Azhar Kelapa gading memberikan bantuan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menerimanya

"Bersyukur pada kegiatan ABC tahun ini kami bisa mengumpulkan donasi kurang lebih Rp42 juta dan ditambah dengan dukungan uang kegiatan melalui Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading kurang lebih Rp22 juta sehingga total dana yang terkumpul sekitar Rp64 juta," jelasnya.

"Dana tersebut kami distribusikan dalam bentuk 120 paket sembako senilai kurang lebih Rp150 ribu per paket ditambah dengan transport bagi para dhuafa yang kami undang senilai Rp200 ribu per orang," imbuhnya seraya mengucapkan terima kasih kepada kepada orang tua siswa kelas tujuh dan SKS tujuh yang telah mendukung kegiatan ini.

Sementara itu, siswa yang terlibat dalam ABC 2021 mengaku senang bisa ikut berpartisipasi. "Melalui kegiatan ABC kita dapat berbagi dengan yang kurang mampu. Harapannya kegiatan ini dapat menjadi kegiatan rutin sekolah," ungkap Kamilah Najah, s Kelas SKS-7.

Sedanghan Yolanda Alya Nur, siswi Kelas 7-1 mengatakan dengan terlibat dalam ABC 2021, dirinya bisa lebih memahami perasaan orang-orang yang mempunyai kebutuhan. "Jika ada acara ini, saya ingin berpartisipasi lagi karena acaranya seru dan menyenangkan," jelasnya,. (RO/OL-15)