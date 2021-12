Ajak Lelaki Indonesia Tampil Percaya Diri dan Berani

JIKA kaum perempuan identik dengan kecantikan, sebaliknya kaum lelaki identik dengan keberanian dan kegagahan. Namun pada kenyatannya adalah tidak semua lelaki punya kepercayaan diri yang tinggi dan berani.

Menurut psikolog klinik Tara De Thouars, BA. M.Psi, Gen Z adalah generasi yang open minded dan menghargai ekspresi setiap individu tanpa memberi label tertentu. Hal ini membuat mereka lebih terbuka untuk memahami keunikan tiap individu. Namun untuk berani menunjukkan keunikannya, dibutuhkan rasa pede dan keyakinan.

"Salah satu faktor untuk meningkatkan level pede adalah aroma tubuh yang wangi. Sehingga membantu mereka lebih stand out. Oleh karenanya, aroma tubuh yang wangi dari wewangian yang sesuai dengan karakter, bisa mendorong rasa pede dan memancarkan daya tariknya. Jadi cowok yang menarik, nggak selalu mengenai penampilan fisik. Namun terpancar saat dia pede ekspresikan keunikannya. Penting juga bagi mereka untuk memiliki platform untuk bisa menyalurkan ekspresi,” ujarnya

Untuk menginspirasi kaum laki-laki Indonesia, AXE berkolaborasi dengan rapper dan penulis lagu Rich Brian menunjukkan potensinya dan keunikannya melalui melalui kampanye The New AXE Effect Challenge. Nantinya akan ada satu pemenang yang mendapatkan kesempatan untuk terbang ke Los Angeles dan tampil di video klip terbaru Rich Brian. Dalam kesempatan itu AXE meluncurkan rangkaian deodorant body spray dengan inovasi teknologi baru ‘Dual Action Technology’ untuk membantu kaum lelaki Indonesia tampil percaya diri.

“Selama 38 tahun, AXE hadir dan menemani keseharian cowok Indonesia untuk tampil pede dengan melengkapi self-grooming mereka. AXE percaya bahwa saat kita wangi, banyak hal baik pun datang. Kita menjadi lebih percaya diri, dan akhirnya banyak peluang terbuka. Peluncuran inovasi ‘Dual Action Technology’ di rangkaian produk AXE memiliki keunggulan untuk memberikan wangi segar tahan lama hingga 48 jam dan melawan melawan bau badan secara efektif bahkan pada saat berkeringat. Dengan begitu cowok Indonesia bisa pede dan lebih attractive, terutama generasi Z yang dikenal lebih ekspresif," kata Brand Manager Deodorant Men Unilever Indonesia, Priyo Ajie Kusumo.

Kampanye ini turut disambut antusias atlet surfing Rio Waida. “Sebagai bagian dari gen Z, aku merasa penting banget untuk bisa menjalani sesuatu yang sesuai passion salah satunya di olahraga surfing ini. Dari situ, aku pede dan berani untuk tunjukin passion itu sebagai uniqueness dengan berani ikutan qualification series, supaya masuk dalam World Championship Tour. Dan dengan inovasi dari AXE, bantu aku nggak perlu lagi khawatir keringatan karena aktivitas seharian, tentunya bikin lebih pede.”

“Melalui kampanye The New AXE Effect Challenge, kami berharap dapat menjadi solusi buat cowok Indonesia untuk tampil percaya diri serta memberikan platform bagi mereka untuk menunjukan keunikannya sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Show your uniqueness, be confidence and loud at it!” tutup Ajie. (RO/A-1)