Harris Hotel Tawarkan Liburan Akhir Tahun dalam Kota

BERAKHIR tahun dengan liburan keluar kota? Nampaknya harus ditunda sesaat.



Pemerintah area Jawa - Bali mengarahkan masyarakat untuk mengurangi mobilitas demi menanggulangi ancaman pandemi agar tidak kembali meningkat.



Lantas, apa yang dapat dilakukan bersama keluarga terkasih mendekati penghujung tahun ini? Berada di rumah mungkin akan membosankan, namun dengan suasana menginap yang berbeda di HARRIS Hotel Tebet Jakarta bisa jadi pilihan mengasyikan.



Menyemarakkan Natal, HARRIS Cafe - Tebet yang merupakan restoran utama, menyediakan Christmas Set Menu yaitu paket makanan lengkap. Meliputi Caesar Salad with Quail Egg, Chicken Ginseng Soup, Spaghetti Aglio Olio, Beef Wellington, Unagi Kabayaki, Grilled Balinese Chicken ditambah lagi dengan menu penutup yaitu Japanese Cheese Cake dan Sliced Seasonal Fruit juga minuman Strawberry Ice Blace dan Kopi atau Teh.



Tamu dapat dengan leluasa memilih menikmati set menu lengkap ini antara tanggal 20 - 30 Desember 2021 di jam makan siang atau makan malam.



Dikarenakan PPKM, maka ketersediaan kursi menjadi sangat terbatas. Sehingga pihak hotel mewajibkan tamu melakukan reservasi yang sudah dibuka mulai tanggal 1 - 20 Desember 2021 atau minimal 1 hari sebelum kedatangan. Penawaran selengkap ini pun hanya merogoh kocek mulai dari Rp126.000 net/orang.



Sementara untuk melengkapi perjalanan menuju 2022, pihak hotel telah menyediakan paket menginap 2 hari 1 malam khusus. Ini sudah termasuk dengan makan malam spesial tahun baru, sarapan lengkap all you can eat di HARRIS Cafe untuk keesokan harinya dan disertai dengan gratis F&B voucher potongan 30% diskon untuk seluruh transaksi tanpa minimum pembelian.



HARRIS Hotel Tebet Jakarta nyatanya telah membuka fasilitas kolam renang, fitness center dan sauna untuk tamu yang menginap. Walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, setidaknya tamu memiliki banyak pilihan untuk beraktivitas. Terlebih lagi, ada juga area bermain anak minimalis di area lobi yang dapat membuat si kecil bersemangat dan tidak rewel.



Wah, lengkap sekali ya sepertinya? Sekedar informasi, manajemen memberlakukan early bird untuk pemesanan mulai tanggal hari ini hingga 15 Desember berlaku diskon 15% + 10% dari harga normal.



Paket bisa diakses melalui https://bit.ly/GoogleNYE22 atau menghubungi tim reservasi di nomor 08119104616. (OL-10)