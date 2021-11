Berkolaborasi Hadirkan Koleksi Perhiasan untuk Perempuan dan Laki-laki

SELAMA ini perhiasan berlian identik dengan kaum hawa. Namun kini, baik perempuan maupun laki-laki dapat menggunakan berlian untuk menunjang penampilan mereka. Terbaru Passion Jewelry meluncurkan Arcobaleno koleksi ini hasil kolaborasi dengan Richard Muljadi dan Shalvynne Chang.

Arcobaleno didesain dari material terbaik, terinspirasi dari warna pelangi menghasilkan gelang dan cincin eksklusif yang elegan dan stylish. "Arcobaleno terinspirasi dari warna warni rainbow dan konsepnya ini bisa dipakai unisex juga kebetulan memang gradasi dan ukurannya sangat teliti, sangat detail," kata COO Passion Jewelry, Airyn Tanu dalam acara member club Passion Jewelry gathering sekaligus launching Arcobaleno di kawasan PIK, Jumat (5/11) lalu.

Bekerja sama dengan Richard Muljadi yang juga menjadi pelanggan terbaik di Passion Prive menghasilkan koleksi perhiasan yang dapat dipakai laki-laki dan perempuan. Richard pun menjelaskan filosofi dari perhiasan ini.

"Ini kita kan lagi covid-19 orang banyak yang kena penyakit atau apa, kita musti lihat rainbow after strom there's always rainbow jadi itu konsepnya happy," ucal Richard Muljadi dalam kesempatan yang sama.

"Ya ada harapan di setiap masalah," sambung Airyn Tanu.

Menurut Richard Muljadi proses pembuatannya cukup memakan waktu yang lama dikarenakan susahnya mencari batu dengan gradasi warna seperti yang diinginkannya.

"Prosesnya cukup lama karena untuk mendapatkan gemstone batu gradasi warnanya nggak gampang, ukurannya juga nggak gampang, desainnya juga nggak gampang jadi prosesnya cukup lama, kita juga nggak berani rilis sampai tahap sempurna tahap terakhir," jelas Richard.

Harga koleksi Arcobaleno ini dibanderol untuk gelang laki-laki Rp160an juta juga dan perempuan Rp150an juta. Sedangkan cincin Rp60an juta dan perempuan Rp50an juta.

Diharapkan kolaborasi untuk koleksi ini sukses sehingga ke depannya Passion Jewelry dapat kembali bekerja sama dengan Richard Muljadi dan Shalvynne Chang.

"Semoga yang ini sukses ke depannya kita bisa creative lagi," tutup Richard Muljadi. (RO/A-1)