Alami Coronasomnia, ini Cara Peroleh Tidur Berkualitas

PANDEMI covid-19 yang tak kunjung berakhir tentu membuat cemas dan dapat memengaruhi kualitas tidur manusia. Jika pada malam hari mengalami gangguan tidur selama pandemi, mungkin Anda terkena coronasomnia. Coronasomnia ialah istilah baru yang dikeluarkan para ahli untuk menggambarkan gangguan sulit tidur seseorang atau insomnia di masa pandemi.

Coronasomnia ditandai dengan peningkatan gangguan tidur selama pandemi serta gejala kecemasan, depresi, dan stres. Beberapa penyebab coronasomnia antara lain kondisi ekonomi buruk, stres emosional, jauh dari keluarga, dan ketakutan kehilang pekerjaan atau di-PHK di masa pandemi.

Dilansir National Center for Biotechnology Information (NCBI), suatu jurnal The Paper by Lin and Colleagues melaporkan, tingkat insomnia di Tiongkok meningkat sebanyak 20% selama pandemi. Ini disusul stres akut selama 15,8%, kecemasan sebanyak 18,5%, dan depresi sebanyak 24,5%. Studi lain dari Amerika mengungkapkan bahwa orang-orang lebih banyak menghabiskan tidur di siang hari ketimbang malam hari. Kebanyakan orang memundurkan waktu tidur dan bangun mereka selama 39-64 menit. Akibatnya tidur pun terganggu.

Lalu bagaimana cara mengatasi coronasomnia dan mendapatkan kualitas tidur yang baik? Berikut tipsnya.

1. Hindari tidur siang terlalu lama. Tidur siang singkat 20-30 menit dapat menyegarkan dan memberi energi, tetapi jika terlalu lama dapat menyebabkan gangguan tidur di waktu malam.

2. Pastikan Anda mendapatkan sinar matahari cukup. Anda bisa berjemur atau paling tidak keluar dekat jendela untuk mendapatkan cahaya matahari. Sinar matahari dapat mengatur ritme tidur Anda menjadi teratur.

3. Jadikan kamar Anda lebih gelap, tenang, dan sejuk. Tentu suasana kamar yang baik dapat berdampak pada kualitas tidur yang baik juga.

4. Jangan lupa juga bersihkan kamar sebelum beristirahat, terutama kerta kerja dan komputer agar Anda tidak stres.

Selain keempat tips di atas, tentu kualitas kasur yang baik juga dapat mendukung kita mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Salah satu produk kasur premium yang dapat meningkatkan kualitas tidur ialah Lady Americana. Selain mememiliki sistem pendukung tulang belakang yang baik dan sistem pegas mutakhir (nano colis), kasur Lady Americana juga memiliki beberapa zona yang dapat menopang tiap-tiap bagian tubuh dengan baik, dari mulai kepala sampai kaki.

Kasur Lady Americana juga terbuat dari wol domba merino yang terkenal dengan kekuatan, ketahanan, dan bahannya yang hipoalergenik. Serat-seratnya berpori dan higroskopis, sehingga bisa menyerap kelembapan tubuh, sekaligus membuat kasur tidak mudah sobek dan rusak. Bagian dalam kasur Lady Americana juga terbuat dari sono-core latex yang merupakan 100% latex Belgia, dibuat secara eksklusif untuk Lady Americana. Lateks ini mampu mengurangi tekanan dari tubuh sehingga kasur akan tetap rata saat ditiduri.

"Saat ini kami juga menerapkan sanitized process sehingga foam yang digunakan bebas dari fungi dan bakteri. Kami juga mengusung teknolgi viro clean yakni lapisan antivirus dan juga waterprooft mattress protector agar kasur lebih awet," ujar Fajri, Head Marketing Departement Lady Americana Indonesia.

Sejak awal 2021, Lady Americana memiliki program diskon 40% + 20% dan promo upsize. Jadi, bagi yang ingin membeli ukuran kasur panjang 180 cm atau 200 cm, konsumen cukup membayar dengan ukuran panjang 160 cm. (OL-14)