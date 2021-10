Berburu Harta Karun Eķowisata di Plataran Menjangan

PLATARAN Indonesia yang selalu terdepan di industri ekowisata, secara konsisten mengutamakan perpaduan alam, budaya, juga komunitas. Dan kali ini mengusung tema Plataran Treasure Hunt untuk sepanjang kuartal akhir 2021 ini.



Plataran Treasure Hunt terdiri dari 3 pilar utama Plataran Indonesia. Yaitu alam dengan Nature Hunt, budaya dengan Culture Hunt, dan komunitas dengan Community Hunt; serta mengedepankan ikon ekowisata utama Indonesia yaitu Plataran Menjangan dan Plataran Komodo.



Di bulan Oktober 2021 ini, sebagai bagian dari Plataran Treasure Hunt dan True Indonesian Ecotourism Icon, Plataran Indonesia mengadakan program spesial Plataran Ecotourism Festivals pada 14-16 Oktober 2021, di Hutan Kota by Plataran Senayan Jakarta.



Terdapat area khusus yang menampilkan 'The True Indonesian Ecotourism Icon'di Hutan Kota by Plataran Senayan Jakarta. Selain itu, pengunjung dapat menjumpai berbagai penawaran menarik dari sejumlah resor yang dimiliki oleh Plataran Indonesia, dan juga beragam menu khusus yang mewakili hidangan asal Bali, Bajo, dan juga Papua – surga di ujung timur Indonesia, seperti Lontar Papua, Sei Asap Sapi, Ayam Betutu, Alu Ndene Bajo, dan lainnya. Hidangan istimewa khas 3 daerah Nusantara tersebut sudah dapat dinikmati sejak 4 Oktober sampai akhir bulan Oktober 2021.



Berbagai ‘harta karun’ dari ikon ekowisata dapat dijumpai di berbagai resor Plataran Indonesia. Seperti baru-baru ini Plataran Menjangan dinobatkan oleh Tripadvisor sebagai salah satu tujuan wisata safari top dunia, satu-satunya penerima penghargaan dari Indonesia dan Asia (terkecuali India). Penghargaan ini semakin memperkuat statusnya sebagai juara sejati untuk ekowisata dunia dan pengembangan pelestarian alam keberlanjutan.



Plataran Menjangan secara konsisten mengutamakan kelestarian flora dan fauna yang terancam punah di hutan lindung, memberikan pengalaman holistik alami, dan juga menjaga kebudayaan kehidupan masyarakat lokal dan tradisi spiritual lingkungan sekitar. Semuanya berbaur menjadi pengalaman yang benar-benar tak terlupakan dan unik di 'God's Secret Courtyard'.



Bergeser ke arah timur Indonesia, yaitu Labuan Bajo di Pulau Flores, Plataran Indonesia menawarkan ekowisata kelas dunia dengan resor Plataran Komodo Resort & Spa, sebuah kemewahan dan kenyamanan yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Plataran Komodo Resort & Spa memiliki 9 jenis villa termasuk yang terbaru, Hanging Pool Villa – duplex style villa yang dilengkapi dengan infinity pool serta pemandangan menakjubkan teluk Waecicu.



Berkunjung ke Labuan Bajo tentu tidak lengkap tanpa menikmati pengalaman mewah wisata bawah laut, menggunakan beberapa pilihan kapal phinisi dan yacht dari Plataran Private Cruises yang telah memperoleh berbagai penghargaan dunia dan nasional sebagai True Indonesian Sailing Experience.



Salah satu ikon-nya adalah Plataran Malayeka, sebuah kapal phinisi terbaru dan termegah yang berasal dari Bulukumba Sulawesi Selatan. Plataran Malayeka adalah kapal kolosal dengan dimensi panjang 37,8 meter dan lebar 9 meter. Kapal ini berisi 7 kamar mewah untuk kapasitas 14 tamu. Malayeka sendiri memiliki arti ‘malaikat’ yang merefleksikan harapan, keyakinan serta kekuatan menghadapi segala tantangan kehidupan.



Sebagai penutup, di penghujung Oktober, pada 27, 28, 29 October 2021, Plataran Indonesia bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe mengadakan Kamoro Art Exhibition and Sale untuk mengangkat seni dan budaya Papua khususnya suku Kamoro. Kegiatan ini bertempat di Hutan Kota by Plataran, Senayan Jakarta; yang akan menampilkan pertunjukan tarian, permainan musik tradisional, demonstrasi mengukir dan menganyam, pemutaran video dokumentasi dan pengenalan lebih dalam seni dan budaya Kamoro. Ini merupakan sumbangsih nyata Plataran Indonesia yang turut aktif melestarikan alam budaya Indonesia serta mendorong keberdayaan rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas. (RO/OL-10)