UUS Maybank Indonesia Luncurkan Festival Masjid Berkah

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia atau Bank”) melalui Unit Usaha Syariah (“UUS”), Jumat (8/10) meluncurkan acara festival 'My Festival Masjid Berkah Bank' yang berlangsung pada 8 Oktober hingga 11 November 2021.



Peluncuran My Festival Masjid Berkah Bank dibuka dengan penyelenggaraan acara simbolis kemitraan UUS Maybank dan Masjid yang digelar secara virtual dengan mengundang lebih dari 100 perwakilan Masjid se-Indonesia dan dihadiri oleh perwakilan UUS Maybank. Yaitu Widya Permana, Direktur Operasional Maybank Indonesia; Dr. H. Imam Adduqutni MA., Sekretaris Jendral Dewan Masjid Indonesia; Rommy Buchari, Head Syariah Banking Maybank Indonesia; dan Harryanto Pramono, Head Community Distribution Maybank Indonesia.



My Festival Masjid Berkah Bank ini digelar dalam beragam kegiatan. Di antaranya yang paling utama adalah edukasi dan literasi yang diwujudkan ke dalam kompetisi Murottal atau kegiatan pembacaan dan pelafalan ayat-ayat suci Alquran yang direkam dan diperdengarkan secara umum antar Masjid mitra UUS Maybank se-Indonesia.



Selain itu, festival ini juga menggelar kegiatan berbagi berkah yang diwujudkan melalui penyaluran dana kebajikan. Yaitu berupa bantuan 1.000 paket vitamin untuk mencegah Covid-19 kepada komunitas masjid dan penghargaan kepada masjid yang secara aktif ikut memasyarakatkan solusi keuangan berbasis Syariah yang ditawarkan UUS Maybank ke komunitasnya, khususnya di era digital masa kini. Yaitu melalui teknologi QRIS dan berbagai transaksi online lainnya di aplikasi digital banking M2U ID untuk kemudahan pembayaran zakat, infak, dan sedekah.



“Sebagai peran serta kami dalam komunitas Masjid di Indonesia, kami menggelar festival yang mengedepankan unsur edukasi dan berbagi berkah dalam bentuk bantuan dan di saat yang sama menumbuhkan kecintaan umat Muslim terhadap kitab suci Alquran melalui kompetisi Murottal. Di samping itu, festival ini juga memberikan apresiasi kepada Masjid dan komunitasnya yang ikut memasyarakatkan keuangan berbasis syariah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Syariah di Tanah Air," kata Direktur Operasional Maybank Indonesia, Widya Permana.



Komunitas Masjid yang dapat mengikuti kegiatan festival ini adalah masjid-masjid yang sudah menjalin kemitraan dengan UUS Maybank Indonesia. Yakni yang telah menggunakan solusi finansial dari UUS Maybank untuk mendukung manajemen Masjid melalui pembukaan rekening atas nama masjid sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas finansial keagamaan. Seperti menunaikan zakat, infak, dan sedekah serta penggalangan dana atau donasi Jemaah Masjid yang seluruhnya dikelola Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di masing-masing masjid.



Kompetisi Murottal Alquran antar Masjid se-Indonesia akan digelar secara virtual dalam dua tahap, dimulai dengan tahap penyisihan dengan melibatkan panel juri. Yaitu H. Syahrir Ali Basyah SQ, Muhammad Faisal Muchtar LC, M.Si dan H. Masrur Ichwan M.Ag yang akan menilai hasil rekaman video pembacaan kitab suci Alquran yang wajib dikirimkan oleh peserta kepada panitia melalui e-mail.



Setelah tahap penyisihan, akan berlanjut ke tahap penentuan para peserta finalis yang akan berkompetisi secara langsung. Dan pengumuman pemenang akan disampaikan pada puncak kegiatan Festival Masjid Berkah melalui webinar yang akan mengulas mengenai manajemen keuangan dan pemberdayaan masjid yang dapat disaksikan oleh Nasabah maupun khalayak luas melalui website atau Youtube official Maybank Indonesia.



Peserta yang berminat untuk mengikuti kompetisi Murottal dapat mendaftarkan diri melalui website program My Festival Masjid Berkah Bank yang telah dibuka sejak 8 Oktober s/d 20 Oktober 2021 mendatang. Kompetisi ini terbuka untuk peserta dari berbagai latar belakang mulai dari seorang Imam, Muadzin, remaja Masjid, anggota DKM dan Jemaah Masjid untuk dua kategori yaitu peserta pria dan wanita dengan usia minimal 22 tahun. Setiap Masjid dapat menyertakan dua orang peserta kompetisi.



"Harapan kami kompetisi Murottal ini dapat menarik antusiasme para anggota komunitas masjid mitra kerja sama UUS Maybank dan menjadikan ajang ini sebagai sarana untuk mengasah skills mereka dalam membaca dan melafalkan ayat-ayat suci Alquran. Selain itu kompetisi ini juga kiranya dapat menelurkan para pembaca Alquran berprestasi yang kemudian dapat menempuh ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya ke tingkat nasional, bahkan tingkat dunia," kata Head, Shariah Banking Maybank Indonesia, Romy Buchari.



"Festival ini juga kami harapkan bisa menambah awareness mengenai manajemen keuangan Syariah dari pengurus masjid, jamaah dan khalayak ramai lainnya," tambah Romy Buchari.



“My Festival Masjid Berkah Bank sejalan dengan komitmen Shariah First yang sudah dijalankan oleh Maybank Indonesia sejak 2014 dalam mendukung visi Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan Syariah dunia, dan merupakan wujud komitmen kami yang tertuang dalam misi humansing financial services, yakni menjadi institusi perbankan yang turut hadir dan berkembang bersama masyarakat di Tanah Air,” tutup Romy.



Informasi lengkap terkait persyaratan kepesertaan kompetisi Murottal antar nasjid se-Indonesia dapat diakses melalui www.maybank.co.id/festivalmasjid dan www.maybank.co.id/murottal.



Kompetisi ini tidak memungut biaya dan bagi calon peserta yang berminat mengikuti kompetisi dari masjid yang belum menjalin kemitraan dengan UUS Maybank, dapat segera menghubungi kantor cabang Maybank terdekat untuk proses pendaftaran. (OL-10)