KFIA Mudahkan Masyarakat Indonesia Dapatkan Kuliner Korea

SERBUAN budaya Korea ke Tanah Air belum belum berhenti. Setelah musik, drama, film, kini kuliner 'Negeri Ginseng' itu juga mewabah di Indonesia.

Dengan maraknya K-Wave, memang banyak hidangan Korea Selatan yang diperkenalkan melalui drama maupun film. Contohnya seperti Jjapaguri, comfort food yang pernah muncul di film Parasite.

Melalui program ‘I Like K-Food’, Korean Food Industry Association (KFIA) menyiapkan berbagai produk makanan dan minuman dari Korea Selatan di Indonesia. Bekerja sama dengan Lotte dan Hypermart, KFIA membuat zona khusus ‘I Like K-Food’ di beberapa supermarket seperti Lotte Mart, Lotte Grosir, dan Hypermart yang dapat dikunjungi hingga 31 November mendatang.

Baca juga: BTS Meal dan Ulah Fan Industri Budaya Populer

Program yang sudah berjalan sejak 2019 itu menghadirkan beberapa produk seperti Ramyeon (mie instan Korea),Tteokbokki instan, Ganjang (kecap asin Korea), makanan ringan, minuman, dan berbagai produk khas Korea Selatan lainnya. Booth khusus ‘I Like K-Food’ dapat ditemui di Lotte Grosir Alam Sutera dan Pasar Rebo, Lotte Mart Gandaria City, Green Pramuka, Kelapa Gading, dan Kuningan City juga di Hypermart Kemang, Puri Indah, Karawaci, Lippo Cikarang.

Untuk menunjang program ini, KFIA juga mengadakan Cooking Show, acara memasak bulanan bersama koki Korea terkenal di Indonesia, Jun Chef. Untuk menyaksikan acara ini, bisa melalui siaran langsung (live) di akun Instagram Jun Chef dan Hypermart. Bersama Jun Chef, penonton akan menonton cara memasak menu Korea di rumah. Selain itu, di kanal YouTube KFIA Indonesia terdapat pula ‘Mukbang Show’yaitu cara menikmati hidangan dari produkk di booth ‘I Like K-Food’.



Untuk terus mengikuti keseruan program ‘I Like K-Food’, masyarakat dapat meng-subscribe Youtube KFIA Indonesia dan mengikuti media sosial Instagram @kfiaindonesia dan Facebook KFIA Indonesia. Selain dapat mengunjungi toko offline, pembeli juga dapat memesan produk-produk secara online melalui mobile apps Hypemart, official store Hypermart di Grab Mart, website maupun di marketplace. (RO/A-1)