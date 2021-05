Lebaran di Swiss-Belhotel Serpong dengan Tema Gak Balik Kampung

MERAYAKAN Semarak Ramadan, Swiss-Belhotel Serpong mengundang para tamu untuk menikmati beragam promo menarik, mulai dari promo kamar hingga promo makanan dan minuman.



Berdasarkan keputusan pemerintah, tahun 2021 ini masih belum boleh mudik. Karena itu, Swiss-Belhotel Serpong menyediakan promo 'Gak Balik Kampung', agar tahun ini para tamu menghabiskan waktu dengan nuansa yang berbeda.



Dengan Harga Rp768.000,- nett/room/night, promo ini sudah termasuk makan pagi untuk 2 orang, 4 baju laundry per hari, dan juga 15% diskon untuk Food & Beverage di Swiss-Cafe™.



Selain itu, dengan protokol Kesehatan yang ketat dan konsisten, para tamu juga dapat bersilaturahmi dengan keluarga atau sanak saudara dengan promo Halal bi Halal di Hotel berbintang 4, Serpong Tangerang Selatan. Berbagai menu disajikan mulai dari Tunisian Brik, Beef Arabic Marag, Tabbouleh Salad, Nasi Kebuli hingga Baba Ganoush dan dilengkapi menu khas lebaran seperti opor, sambal ati kentang, dan ketupat yang akan menemani silaturahmi para tamu dengan suasana dan hidangan ciri khas timur tengah.



Halal bi Halal Package ini hanya Rp210.000,-nett/pax pada 14 Mei hingga 31 Mei 2021, dan para tamu akan mendapatkan diskon 10% untuk early bird booking melalui Whatsapp ataupun telepon yang tertera.



“Komitmen kami untuk menerapkan lingkungan yang higenis dan prima sesuai dengan protokol Kesehatan selalu konsisten. Kami selalu melakukan pembersihan ruangan dan area yang sering disentuh, memakai masker untuk tamu dan karyawan, menyediakan hand sanitizer di publik area hotel, untuk menjaga rasa aman dan nyaman para tamu Swiss-Belhotel Serpong.” ujar Bangkit Ciptadi' selaku General Manager Swiss-Belhotel Serpong.



Tak hanya itu, Swiss-Belhotel Serpong pada Mei 2021 juga menawarkan paket promo menginap' yakni My Room. “Dengan Harga Rp768.000 nett, tamu sudah mendapatkan sarapan untuk dua orang, free 6 pcs Saint Cinnamon, dan diskon 15% Food & Beverage di Swiss Cafe™ serta tersedia delivery menu untuk menemani anda di rumah yaitu My Box dengan beberapa varian seperti Chicken Kung Pao, Fish Dabu Dabu Sauce, Beef Bulgogi, Chicken Black Pepper, Beef Sambal Matah dan lainnya," tutup Bangkit Ciptadi.



Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Swiss-Belhotel Serpong (021) 5020 2656 atau Whatsapp 0811 0811 952656. Dan tidak lupa kunjungi akun sosial medianya, Instagram @Swissbelhotel_Serpong atau Fanpage Swiss-Belhotel Serpong. (RO/OL-10)