Tak Sekedar Jadi Pemanis, Wanita Turut Berlaga di Turnamen E-sport

PERKEMBANGAN industri e-sport semakin berkembang secara pesat dalam kurun waktu belakangan seiring dengan diadakannya turnamen e-sport di indonesia. Tentu saja hal ini membuat team pemain e-sport bermunculan meramaikan cabang olahraga berbasis games ini. Ditambah jaringan internet yang kian merata membuat e-sport makin menjamur dan menjadi aktivitas baru di tengah pandemi.



E-sport biasanya identik dengan dunia kaum pria. Namun kenyataannya saat kini mulai banyak muncul tim atau pemain e-sport wanita. Mereka hadir bukan hanya sebagai pemanis atau penonton saja. Mereka hadir sebagai peserta yang ikut berlaga. Meski secara gender perempuan dianggap sebagai pihak yang awam, namun kehadiran perempuan dalam turnamen ini memberi warna dan menjadi momentum kesetaraan gender untuk meningkatkan harkat martabat wanita dan melakukan transformasi digitalisasi di Indonesia sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.



Untuk itu Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) dan Dyandra Promosindo berkolaborasi menyelenggarakan turnamen The First Esports Ladies Mobile Legends bertajuk 'Dignity of Srikandi Kartini Edition 2021. Turnamrn digelar pada 27-28 April 2021 secara oflline dan online (hybrid).



Acara ini sekaligus menyemarakkan dirgahayu ASENSI dalam Hari Kartini dan bertujuan membentuk ekosistem e-sport pemain perempuan. Agar perempuan berkompetisi dan berkarier di dunia competitive gaming layaknya pria.



Hal ini selaras dengan sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno. "Saat ini e-sport telah berkembang bukan hanya sebagai sebuah permainan digital namun sudah berkembang lebih jauh dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif."



Menurut Menteri Sandi, Kemenparekraf turut berperan aktif dalam pengembangan industri e-sport. "Kemenparekraf mengajak semua elemen berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya memajukan industri esport sebagai pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Diharapkan Dignity of Srikandi 'Kartini Edition 2021' ini dapat menjadi bukti bahwa talenta pemain wanita tidak kalah dengan pemain pria dan sebagai batu pijakan untuk dapat berkarir dalam di level internasional. Selamat dan sukses untuk ASENSI dan Dyandra Promosindo atas penyelenggaraan turnamen Dignity of Srikandi 'Kartini Edition 2021'," tutup Sandiaga Uno dalam sambutan virtual opening ceremony.



Sementara Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan dalam sambutannya bahwa gelaran Dignity of Srikandi ini semakin menegaskan komitmen bersama dalam potensi digital Indonesia di bidang e-sport. "Berdasarkan survei Yougov 2020, 77% masyarakat indonesia adalah gamer, dari 77% responden tersebut 72% bermain diperangkat mobile, 15% di perangkat console, dan 37 di PC.



Hal ini menunjukkan adanya shifting market Indonesia. Dari dulunya harus memiliki perangkat canggih, namun kini mayoritas masyarakat bisa bermain game-nya hanya dengan ponsel.



Tak hanya dari sisi pemain industri, games publisher dan developer-pun turut menjadi perhatian pemerintah. Di mana Kominfo, LIPI, dan Asosiasi Games Indonesia (AGI) telah melakukan pemetaan awal ekosistem industri game di Indonesia.



Dari laporan tersebut didapati pada tahun 2017-2019 jumlah game yang diproduksi dalam negeri terus meningkat. Yang tadi hanya 143 game, di tahun 2017 naik menjadi 332 game di tahun 2019.



Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar, baik game publisher atau developer atau aktor-aktor lainnya dalam ekosistem industri games di Indonesia tak terkecuali olahraga yang berbasis games atau e-sport. "Acara ini digelar bertepatan dengan Hari Kartini pada 21 April, dan menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk semakin memperkuat sinergi kita dalam mengajak banyak talenta perempuan untuk bergabung dalam ekosistem esport tanah air agar semakin inklusif.”, ujar Semuel.



--Tata Cara Permainan

Hendra Noor Saleh atau KoHen selaku Presiden Direktur Dyandra Promosindo lebih detail menjelaskan bahwa dalam penyelenggaran turnamen Dignity of Srikandi “Kartini Edition” 2021 menggunakan system double elimination. "Di mana akan ada winner bracket dan loser bracket. Hanya akan ada 4 tim MLBB ladies yang akan bertanding. Format pertandingan menggunakan format best of 3 dari babak awal hingga semi-final dan final menggunakan format best of 5," jelasnya.



Dignity of Srikandi Kartini Edition 2021 akan menyiapkan hadiah sebesar Rp15 juta. Akan ada empat (4) tim profesional yang diundang langsung untuk bermain.



Tim tersebut adalah Evos Lynx, Belletron Era, Luna Nera Esport, Morph Akasha, dengan jumlah peserta lebih dari 20 peserta.



“Penyelenggaraan The First Ladies Offline Tournament Dignity of Srikandi “Kartini Edition” 2021 juga merupakan langkah komitmen dan salah satu karya nyata ASENSI, Asosiasi Lisensi Indonesia terhadap kontribusi lisensi di industri e-sports Indonesia melalui turnamen-turnamen e-sports berkualitas yang akan kami adakan khusus untuk pemain esports wanita di indonesia," kata Susanty Widjaya, Ketua Umum ASENSI.



"Kami memandang dan melihat bahwa e-sports juga membantu percepatan transformasi digital, percepatan pemulihan perekonomian Indonesia, dan juga membantu pemerintah di dalam menurunkan jumlah covid-19 dengan menjaga anak-anak dan remaja kita untuk bermain games bahkan menonton turnamen di rumah," ujar Susan lebih lanjut.



Sebelum bertanding, seluruh team e-sport wanita mengadakan buka puasa bersama di Batavia Café, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan jersey Dignity of Srikandi “Kartini Edition” 2021 oleh setiap team e-sport wanita guna meningkatkan sportifitas dan semangat bertanding.



Kegiatan Dignity of Srikandi didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.



Perhelatan acara ini juga disupport oleh Tanjung Lesung, Si Mager, RIce Meat Ball, Bakmi Naga Resto, Pramana Hotel & Resort dan Batavia Café serta Rexus sebagai official gaming chair.



