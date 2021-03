Pekan Ini, Tren Kasus Covid-19 Menurun

PERKEMBANGAN penanganan covid-19, pekan ini, patut mendapat apresiasi. Pada penambahan kasus, trennya menurun dan angkanya cenderung mengecil dibandingkan minggu lalu.

"Bisa kita lihat dari tren kenaikan kasus mengalami penurunan sebesar 11,9% dibandingkan pekan sebelumnya," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Selasa (30/3).

Pada pekan ini, terdapat 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi, yakni Kalimantan Selatan naik 221 (1.282 vs 1.503), Sumatra Selatan naik 173 (342 vs 515), Riau naik 116 (776 vs 892), Kepulauan Riau naik 96 (87 vs 183), dan Sumatra Barat naik 72 (590 vs 662).

Baca juga: Pelarangan Mudik Demi Kebaikan Jangka Panjang

Selanjutnya, melihat perkembangan angka kematian minggu ini, menhgalami penurunan sebesar 34,1%.

Pada pekan ini, terdapat 5 provinsi dengan angka kenaikan tertinggi. Secara berurutan, yakni Jawa Barat naik 18 (197 vs 215), Sumatra Selatan naik 14 (17 vs 31), Aceh naik 7 (0 vs 7), Riau naik 6 (16 vs 22), dan Kalimantan Selatan naik 5 (23 vs 28).

Selanjutnya, pada kesembuhan mingguan, pekan ini mengalami penurunan lagi sebesar 19,2%. Hal ini dapat terjadi karena kasus positif juga mengalami penurunan.

Meski demikian, apresiasi ditujukan pada 5 provinsi dengan kenaikan kesembuhan tertinggi mingguan. Yaitu Sumatra Selatan naik 379 (279 vs 658), Jawa Tengah naik 268 (4.963 vs 5.231), DI Yogyakarta naik 254 (924 vs 1.178), Kalimantan Timur naik 230 (2.403 vs 2.633), dan Sulawesi Tengah naik 127 (406 vs 533).

Melihat data perkembangan penanganan mingguan ini, Indonesia masih lebih baik. Karena, di tengah kasus dan kematian global yang meningkat serta beberapa negara harus kembali mengambil kebijakan lockdown, Indonesia mampu mempertahankan penurunan kasus positif dan kematian sejak awal Februari 2021.

Kondisi ini menandakan sudah 2 bulan Indonesia dapat menjaga kolaborasi yang baik antara pemerintah Dan masyarakat. Dan ini juga membuktikan ketahanan kesehatan masyarakatnya semakin meningkat dan kuat menghadapi serang virus ini.

"Ini adalah modal kita bersama untuk menyongsong masa depan asalkan kita mau, mampu, dan serius menjalankan usaha pengendalian covid-19 secara konsisten. Sama seperti usaha kita selama 2 bulan terakhir ini," pungkas Wiku. (OL-1)