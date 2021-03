Komit Terapkan Standar Tinggi di Masa Pandemi Covid-19

KEWAJIBAN semua rumah sakit adalah meningkatkan kualitas pelayanan di semua bidang secara berkesinambungan. Rumah sakit pada prinsipnya merupakan tempat untuk berobat dan mendapatkan perawatan medis bagi pasien rawat inap.

Persoalannya adalah tidak jarang orang yang berada di rumah sakit, baik itu pasien, staf Rumah Sakit, ataupun pengunjung beresiko tertular penyakit karena terpapar beragam sumber penyakit. Kondisi inilah yang disebut dengan Infeksi Nosokomial atau yang dikenal sebagai Hospital Acquired Infections (HAIs).

Baca juga: Waspadai Penyebaran Covid-19 di Rumah Sakit

Menurut Marketing Communication RS Premier Bintaro, Almerya Indriastuti, HAIs itu harus bisa dikontrol oleh setiap rumah sakit, karena akan mempengaruhi proses penyembuhan pasien. "Mempertahankan lingkungan yang aman dan bersih sesuai dengan standar yang disyaratkan memang membutuhkan komitmen yang kuat dan biaya yang tidak murah. Tetapi itu harus," ujarnya dalam webinar bertemau' One Year Living with Covid-10, What's Next?'

Berbagai upaya, kata dia harus dilakukan semua rumah sakit seperti menjaga sistem sirkulasi udara, memelihara kebersihan kamar dan semua peralatan yang digunakan oleh pasien selama dirawat di Rumah Sakit. "Dengan demikian pasien, tenaga medis, perawat dan petugas penunjang medis serta masyarakat yang datang berobat ke Rumah Sakit dapat terlindungi."

Berbekal inilah Rumah Sakit Premier Bintaro, kata dia menerapkan standar tinggi dalam mencegah dan mengendalikan infeksi di Rumah Sakit sehingga pelayanan ke pasien, keluarga dan masyarakat dapat tetap diberikan tanpa mengesampingkan prosedur. Dengan begitu semua pihak dapat hidup berdampingan dengan pandemi dan dapat memberikan layanan sesuai prosedur yang ditentukan.

Itu sebabnya melalui webinar yang digelar RS Premier Bintaro dan IKAMARS bersama Kemenkes, PERSI, IDI, RSCM, Pertmina IHC, Radio Heartline 100.6 FM dan ISS Indonesia itu, kata Almerya , diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan optimal mengenai pelaksanaan hidup pada masa pandemi dan penatalaksanaan selanjutnya.

"Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengetahuan tenaga kesehatan dan praktisi di fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan pada masa pandemi, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bagaimana mencari bantuan dalam menangani pandemi," ujar Almerya. (RO/A-1)