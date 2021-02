Hotel Salak Berikan Gratis Late Check Out Jam 18 Akhir Pekan Ini

PEMERINTAH Kota Bogor Kembali menerapkan kebijakan ganjil-genap pada akhir pekan ini melanjutkan kebijakan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada libur panjang pada Imlek pekan lalu. Tentunya kebijakan ini berpengaruh kepada kunjungan wisatawan ke Kota Bogor khususnya yang akan berlibur dan menginap di Hotel Salak The Heritage.



Hotel Salak The Heritage berlokasi tepat di pusat Kota Bogor dan berhadapan dengan Istana Kepresidenan ini dilewati oleh sistem ganjil genap yang sedang diterapkan. Untuk itu manajemen hotel memberikan keuntungan lain bagi tamu yang ingin menginap.



Selain sudah tersertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment) dari Kemenparekraf RI dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pada akhir pekan kali ini Hotel Salak The Heritage memberikan keuntungan lain. Yakni berupa promo menginap ganjil genap dengan harga mulai dari Rp590.000/net/malam.



“Akhir pekan spesial kali ini, kami memberikan promo menginap ganjil genap mulai Rp.590.000 saja. Sudah termasuk tipe kamar superior fasilitas bathub, sarapan pagi dua orang, juga gratis late check-out sampai pukul 6 sore. Tentunya kami tetap mendukung setiap program pemerintah dan kami juga berharap tetap dapat memberikan keuntungan lain bagi tamu agar bisa berakhir pekan di Kota Bogor dengan aman dan nyaman”, ujar Mega Jayanti Public Relations Hotel Salak The Heritage.



Lebih jelasnya lagi, Mega juga menyampaikan bagi tamu yang menginap dengan nomor kendaraan yang tidak sesuai tanggal saat itu akan diberikan diskon tambahan sebesar 10%. Bamun tetap mengikuti aturan kebijakan ganjil genap di mana kebijakan tersebut berlaku mulai pukul 9 pagi sampai pukul 6 sore. (RO/OL-10)