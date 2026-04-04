Sakamoto Days Hadir di Netflix: Anime Aksi yang Disebut 'John Wick' Versi Komedi

Sakamoto Days(Dok. Netflix)

SERIAL Aksi Sakamoto Days yang diadaptasi dari manga populer karya Yuto Suzuki yang terbit di Weekly Shonen Jump, tayang secara global melalui platform streaming Netflix. Bagi para penggemar film aksi seperti John Wick, kehadiran anime ini menjadi angin segar karena kemiripan tema dan koreografi aksinya yang memukau.

Sinopsis Sakamoto Days: Pensiunan Pembunuh Bayaran yang Menjadi Pemilik Toko

Sakamoto Days menceritakan kisah Taro Sakamoto, seorang pembunuh bayaran legendaris yang ditakuti oleh semua penjahat. Namun, hidupnya berubah drastis setelah ia jatuh cinta. Sakamoto memutuskan untuk pensiun, menikah, memiliki anak, dan kini mengelola sebuah toko kelontong sederhana.

Meski tubuhnya kini lebih berisi dan penampilannya tampak seperti bapak-bapak biasa, kemampuan bertarung Sakamoto tidak pernah luntur. Ia harus melindungi keluarganya dan kehidupan damainya dari kejaran masa lalu serta pembunuh bayaran lain yang ingin menguji kemampuannya, semuanya dilakukan dengan satu aturan ketat dari istrinya: Dilarang Membunuh Lagi.

Mengapa Disebut Sebagai 'John Wick' Versi Anime?

Julukan "John Wick versi anime" tidak diberikan tanpa alasan. Berikut adalah beberapa poin yang membuat Sakamoto Days memiliki kemiripan dengan waralaba film yang dibintangi Keanu Reeves tersebut:

Seperti John Wick yang bisa menggunakan benda apa saja (termasuk pensil) sebagai senjata, Sakamoto sering menggunakan barang-barang di toko kelontongnya untuk melumpuhkan musuh. Dunia Bawah Tanah yang Terorganisir: Adanya organisasi pembunuh bayaran dengan aturan dan hierarki yang ketat mengingatkan kita pada The Continental.

Adanya organisasi pembunuh bayaran dengan aturan dan hierarki yang ketat mengingatkan kita pada The Continental. Tema Pensiun yang Terganggu: Keduanya adalah legenda yang ingin hidup tenang namun dipaksa kembali ke dunia kekerasan oleh situasi luar.

Detail Produksi dan Animasi

Adaptasi anime ini dikerjakan oleh studio TMS Entertainment (yang dikenal lewat Lupin III dan Dr. Stone). Trailer perdana yang dirilis menunjukkan kualitas animasi yang dinamis, menangkap esensi gerakan cepat dan sudut pandang kamera yang unik seperti yang ada di dalam manganya.

Sakamoto Days bukan sekadar anime aksi biasa. Perpaduan antara komedi keluarga yang hangat dengan aksi brutal yang koreografis menjadikannya tontonan wajib di Netflix. Bagi Anda yang merindukan sensasi ketegangan ala John Wick namun dengan sentuhan humor khas Jepang, serial ini adalah jawabannya. (H-4)