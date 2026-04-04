Laufey Bakal Gelar Konser di Jakarta, Tiket Mulai Rp750 Ribu

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Musisi peraih dua Grammy Award untuk kategori Best Traditional Pop Vocal Album, Laufey, dipastikan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia lewat konser bertajuk Laufey: A Matter of Time Tour.
Setelah penampilan memikat di Java Jazz Festival 2024, penyanyi asal Islandia ini akan menggelar konser tunggal pada 23 Mei 2026 di NICE (Nusantara International Convention Exhibition), PIK 2, Jakarta.
Konser ini dipromotori oleh PT Java Festival Production dan Northstar Entertainment, serta menjadi bagian dari rangkaian tur Asia terbesar yang pernah dijalani Laufey. Dalam pertunjukan tersebut, ia akan membawakan lagu-lagu andalannya, termasuk materi dari album terbarunya, A Matter of Time.
Tiket konser mulai dijual sejak 11 Maret 2026 melalui situs resmi. Berikut daftar harga berdasarkan kategori:
Pembelian tiket dapat dilakukan melalui laman resmi: www.laufeyjakarta.com.
Setelah sukses menjual habis tiket di berbagai kota di Amerika Utara dan Eropa, Laufey kini siap memikat penonton Indonesia. Ia dikenal mampu menghadirkan nuansa intim meski tampil di panggung besar.
Penampilan live-nya kerap dipuji berkat kedalaman emosi, aransemen orkestra yang hangat, serta kemampuan storytelling yang kuat.
Konser di Jakarta ini diprediksi menjadi malam yang tak terlupakan, menghadirkan musikalitas elegan sekaligus kedekatan emosional antara Laufey dan para penggemarnya. (Z-10)
