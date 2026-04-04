Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Syuting Mulai 7 April, Benidictus Siregar Digadang Pemeran Utama

FILM Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati kini akan memasuki proses syuting mulai 7 April 2026. Film produksi Sinergi Pictures dan Ben Film ini merupakan adaptasi dari buku laris berjudul sama karya Brian Khrisna.

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dibintangi oleh Benidictus Siregar, Chicco Kurniawan, Ence Bagus, Fajar Nugra, Tika Panggabean, Zulfa Maharani, Nita Gunawan, Teuku Rifnu Wikana, Alex Abad, Jourdy Pranata, Dewi Irawan, Jose Rizal Manua, Almanzo Konoralma, Dhika Kibo, Pangeran Lantang, Hian Tjen, Reza Andiryanto, Kevin Millenio, Fira Maringka, dan Femi Maringka.

Dari jajaran nama pemeran tersebut, muncul spekulasi Benidictus Siregar yang akan memerankan Ale, tokoh utama di cerita tersebut. Sejauh ini, rumah produksi memang belum mengungkap siapa pemeran utama Ale, namun banyak warganet yang menggadang Beni sebagai pemeran utama di film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati berkisah tentang Ale, pria yang berada di titik paling gelap hidupnya. Di 24 jam terakhirnya, ia hanya ingin menikmati semangkuk mie ayam, namun warung yang dituju justru tutup. Penundaan kecil itu memicu serangkaian pertemuan tak terduga yang perlahan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Film ini disutradarai oleh Kuntz Agus. Nia Dinata, digandeng sebagai ko-produser.

“Saya percaya kekuatan cerita ini ada pada karakter-karakternya. Karena itu, kami menghadirkan perpaduan wajah-wajah segar dan aktor-aktris berpengalaman agar setiap tokoh terasa hidup dan dekat dengan penonton. Masing-masing pemain dipilih karena mampu merepresentasikan karakter yang mereka mainkan dengan sangat kuat, sekaligus membuat film ini relevan untuk menjangkau berbagai kalangan,” ujar sutradara Kuntz Agus dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (4/4).