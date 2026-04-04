Sinopsis Film The Book of Eli: Misi Penyelamatan Literasi Terakhir

The Book of Eli tetap menjadi salah satu film bertema pasca-apokaliptik yang paling banyak dibicarakan karena kedalaman pesan moral dan aksi yang intens. Film yang dirilis pertama kali pada tahun 2010 ini menampilkan Denzel Washington sebagai seorang pengembara tunggal di dunia yang hancur akibat perang besar.

Berlatar 30 tahun setelah bencana nuklir, Eli (Denzel Washington) melakukan perjalanan melintasi sisa-sisa Amerika Serikat menuju arah barat. Ia membawa sebuah buku misterius yang diyakini sebagai kunci untuk memulihkan peradaban manusia. Namun, perjalanannya terhambat ketika ia tiba di sebuah kota yang dikuasai oleh diktator kejam bernama Carnegie (Gary Oldman).

Kekuatan utama film ini terletak pada visualnya yang menggunakan palet warna desaturated untuk menggambarkan kekeringan dan keputusasaan dunia. Selain itu, twist di akhir film mengenai kondisi fisik Eli memberikan dimensi baru bagi penonton saat menyaksikan film ini untuk kedua kalinya.

"Orang-orang memiliki apa yang mereka butuhkan, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan," merupakan salah satu kutipan ikonik yang menggambarkan motivasi karakter antagonis dalam memperebutkan buku tersebut.

Bagi pecinta genre distopia, The Book of Eli bukan sekadar film aksi biasa, melainkan sebuah refleksi tentang iman, keteguhan hati, dan pentingnya literasi bagi keberlangsungan peradaban. Film ini terus mendapatkan apresiasi melalui berbagai platform streaming global.

