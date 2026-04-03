Mark NCT Dream Keluar, Agensi Jelaskan Alasannya

Mark Lee NCT Dream

KABAR mengejutkan bagi para penggemar K-pop, Mark Lee atau Mark NCT Dream secara resmi mengumumkan keputusannya untuk keluar dari semua unit NCT, termasuk NCT 127 dan NCT DREAM, serta agensi lamanya, SM Entertainment.

Kabar Mark keluar menjadi guncangan besar lainnya di industri ini, menyusul berita-berita terbaru mengenai hengkangnya Heeseung dari ENHYPEN dan keputusan Manon untuk mengambil jeda dari KATSEYE.

Dampak emosional dari pengumuman tersebut sudah terasa sejak konser encore NCT DREAM di Seoul, di mana para anggota terlihat meneteskan air mata di atas panggung sehingga memicu kekhawatiran di kalangan penggemar dan memicu spekulasi mengenai masa depan grup tersebut.

Baca juga : Mark Resmi Tinggalkan NCT dan SM Entertainment setelah 10 Tahun

SM Entertainment telah secara resmi mengonfirmasi bahwa Mark Lee akan hengkang dari semua unit NCT, termasuk NCT 127 dan NCT DREAM.

Itu menandai berakhirnya perjalanan selama satu dekade bersama agensi tersebut. Perusahaan tersebut mengumumkan melalui Weverse bahwa kontrak eksklusifnya akan berakhir pada 8 April.

Seiring dengan pengumuman tersebut, agensi juga membagikan kabar terbaru mengenai masa depan kedua grup tersebut.

Setelah Mark Lee keluar, NCT 127 akan melanjutkan kegiatan promosi sebagai grup beranggotakan tujuh orang Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, dan Haechan sedangkan NCT DREAM akan melanjutkan aktivitasnya dengan enam anggota: Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung. (H-4)