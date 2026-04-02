Classroom of the Elite Season 4: Jadwal Rilis dan Panduan Nonton

KEHADIRAN Classroom of the Elite (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e) Season 4 menjadi momen yang paling dinantikan oleh para penggemar anime psikologis di seluruh dunia. Memasuki arc "Year 2", persaingan di SMA Koudou Ikusei dipastikan akan semakin intens dengan munculnya karakter-karakter baru yang menantang dominasi Kiyotaka Ayanokouji.

Kapan Classroom of the Elite Season 4 Tayang?

Pertanyaan "Kapan Classroom of the Elite Season 4 rilis?" adalah yang paling sering muncul (People Also Ask). Berdasarkan validasi data per 2 April 2026, anime ini telah memulai penayangannya di musim semi (Spring Season) 2026. Jadwal rutin biasanya mengikuti pola penayangan mingguan setiap hari Rabu atau Kamis, tergantung pada zona waktu dan platform simulcast yang digunakan.

Daftar Platform Streaming Resmi (Legal)

Untuk mendukung industri anime, sangat disarankan menonton melalui jalur resmi. Berikut adalah platform yang memegang hak siar untuk wilayah Indonesia:

Crunchyroll: Biasanya menyediakan takarir (subtitle) bahasa Inggris dan Indonesia dengan kualitas hingga 4K.

Bstation/Bilibili: Platform populer untuk audiens Asia Tenggara dengan opsi gratis (iklan) dan premium.

Netflix: Seringkali merilis secara batch setelah beberapa episode tayang di Jepang.

YouTube (Ani-One Asia/Muse Indonesia): Cek ketersediaan lisensi untuk penayangan simulcast gratis.



Classroom of the Elite Season 4 secara resmi memulai adaptasi dari volume pertama Light Novel Year 2. Informasi sementara menunjukkan jumlah 12-13 episode, namun terdapat rumor mengenai pembagian dua cour (part).

Anda dapat menonton Classroom of the Elite Season 4 secara legal di Bstation, Crunchyroll, atau Netflix sesuai jadwal rilis. Fokus utama beralih ke murid-murid baru tahun pertama, terutama mereka yang dikirim dari fasilitas White Room. Musim ini akan mengeksplorasi lebih banyak strategi di mana Ayanokouji mulai dipaksa bergerak lebih aktif karena ancaman dari luar sekolah. (H-4)