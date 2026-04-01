Arya Saloka Jadi Tukang Ketoprak di Sinetron Terikat Janji

AKTOR Arya Saloka akan kembali ke layar kaca, setelah belakangan ia sibuk dengan peran-perannya di layar lebar. Terbaru, ia akan berperan sebagai Sena. Dalam episode pertama, Sena adalah pedagang ketoprak.

Namun, akan ada plot twist yang diberikan. Sebab, Arya Saloka bukanlah pedagang ketoprak sembarangan. Ia adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk menginvestigasi target terduga pencucian uang yang berada di kalangan atas.

“Jadi tukang ketoprak, senang, jadi belajar bagaimana tukang ketoprak meramu ketopraknya. Meski tidak ada adegan utuh dalam membuat ketoprak. Cuma saya juga belajar, saya kebetulan juga suka banget ketoprak, kok kebetulan bisa jadi tukang ketoprak, itu nikmatnya jadi aktor bisa jadi manusia lain-lainnya yang berbeda-beda,” kata Arya Saloka saat konferensi pers di MNC Pictures, Senin, (30/3).

Di sinetron ini, Arya juga beradu peran dengan Asha Assuncao, yang memerankan Davina. Nantinya, Arya akan berpura-pura menjadi pacar Asha, namun justru membantu misi yang tengah dijalankan Arya.

“Gampang main dengan Asha. Asha tidak menutup diri, jadi awal pertama ketemu dengan Asha itu kan dulu pas dia masih 14 tahun. Nah ini kali kedua kami syuting bareng lagi. Buat saya enggak susah main sama Asha, mudah-mudahan bisa tampilkan sesuatu yang baik lagi.

Sinetron Terikat Janji akan tayang mulai 6 April pukul 19.00 WIB. Sinetron tersebut nantinya akan tayang setiap hari di jam yang sama di RCTI. Selain Arya Saloka dan Asha Assuncao, sinetron ini juga dibintangi di antaranya Fendy Chow, Yoriko Angeline, Rizky Hanggono, dan Kinaryosih. (H-2)