F4 Gelar Konser Reuni di Jakarta Mei 2026, Ini Rincian Harga Tiket dan Kategorinya!

Daftar harga tiket konser reuni F4 di Jakarta Mei 2026.(Dok. Instagram/ @colorasialive)

GRUP legendaris asal Taiwan, F4, dipastikan akan menggelar konser reuni di Indonesia dalam waktu dekat. Berdasarkan pengumuman resmi Color Asia Live melalui akun Instagram @colorasialive, konser bertajuk F✦FOREVER: City of Stars Concert Tour akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 30 dan 31 Mei 2026.

Konser tersebut akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, mulai pukul 19.00 WIB. Jakarta juga menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang akan disambangi F4 dalam rangkaian tur reuni mereka.

Dalam konser ini, para penggemar akan kembali menyaksikan penampilan empat personel F4, yakni Jerry Yan, Vanness Wu, Vic Chou, dan Ken Chu.

Baca juga : Jerry Yan dan F4 Reuni Bawakan Lagu Meteor Rain

Rincian Harga Tiket Konser Reuni F4

Promotor telah merilis daftar harga tiket konser yang terbagi ke dalam beberapa kategori. Berikut rinciannya:

F✦FOREVER: private booking only

RSVP: private booking only

Super VVIP: Rp4,5 juta

Diamond VIP: Rp3,95 juta

Gold: Rp2,1 juta

Silver: Rp1,45 juta

Bronze: Rp1,25 juta

Harga tersebut belum termasuk pajak, biaya administrasi, dan biaya platform.

Baca juga : Jerry Yan Reuni Bareng F4: Rasanya Seperti Mimpi

Promotor juga memberikan catatan penting terkait posisi tempat duduk. Untuk kategori Bronze, penonton akan mendapatkan pandangan terbatas (restricted view). Sementara itu, pada kategori Gold dan Diamond VIP, sebagian kursi memiliki pandangan semi-terbatas (semi-restricted view).

Jadwal Penjualan dan Momen Reuni

Tiket konser F4 dijadwalkan mulai dijual pada Sabtu, 4 April 2026, pukul 10.00 WIB melalui situs resmi FForeverindonesia.com serta platform Loket.com.

Konser ini menjadi momen spesial bagi para penggemar karena menjadi kali pertama F4 kembali tampil di Jakarta setelah lebih dari dua dekade. Sebelumnya, mereka sempat menggelar F4 Live Concert World Tour in Indonesia 2003 di PRJ Kemayoran pada 10 dan 11 Januari 2003.

Tur F✦FOREVER: City of Stars Concert Tour juga menjadi ajang reuni F4 setelah lama tidak tampil bersama sejak meraih popularitas global lewat drama Meteor Garden pada awal 2000-an.

F4 debut pada 2001 setelah para anggotanya membintangi drama Taiwan Meteor Garden, lalu bubar pada 2009. Mereka sempat tampil bersama secara mengejutkan dalam konser Mayday di Taipei Dome pada 12 Juli 2025. Penampilan tersebut menjadi comeback publik pertama mereka bersama sejak 2013. (Instagram @colorasialive/Z-10)