Cara Beli Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta 2026, Berikut Harga Resminya!

Cara Beli Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta 2026,(Antara)

Harga dan cara beli tiket Avenged Sevenfold konser di Jakarta resmi diumumkan. Band heavy metal asal Amerika Serikat itu akan tampil di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026, dengan penjualan tiket dimulai 6 April melalui skema presale.

Bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan Matt Shadows dan kawan-kawan secara langsung, mengetahui rincian harga tiket, jadwal penjualan, dan alur pembelian resmi menjadi hal penting. Apalagi, antusiasme terhadap konser A7X di Jakarta diperkirakan sangat tinggi.

Harga Tiket Konser Avenged Sevenfold Jakarta 2026

Tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta dibagi ke dalam beberapa kategori. Harga yang diumumkan promotor belum termasuk pajak. Berikut daftar harga tiket Avenged Sevenfold Jakarta 2026:

CAT 3 (Right / Left): Rp665.000

CAT 3 Center: Rp785.000

CAT 2 (Right / Left): Rp1.100.000

CAT 2 Center: Rp1.550.000

CAT 1 (Right / Left): Rp1.850.000

CAT 1 Center: Rp2.175.000

Festival B: Rp1.855.000

Festival A: Rp2.550.000

Dari daftar tersebut, tiket termurah dibanderol mulai Rp665 ribu, sedangkan kategori tertinggi mencapai Rp2,55 juta. Perbedaan harga biasanya dipengaruhi oleh posisi area menonton dan kedekatan dengan panggung.

Kapan Tiket Avenged Sevenfold Jakarta Mulai Dijual?

Selain harga, banyak penggemar juga mencari tahu kapan tiket Avenged Sevenfold Jakarta mulai dijual. Promotor menetapkan dua tahap penjualan, yaitu presale dan general sale.

Deathbat Pre-Sale: 6 April 2026 pukul 13.00 WIB

General Sale: 8 April 2026 pukul 13.00 WIB

Dengan jadwal ini, calon penonton disarankan mencatat waktu pembelian sejak awal. Tiket konser internasional seperti Avenged Sevenfold biasanya memiliki tingkat persaingan tinggi, terutama pada kategori festival dan area tengah.

Cara Beli Tiket Koser Avenged Sevenfold di Jakarta

Bagi yang masih bertanya bagaimana cara beli tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta, pembelian dilakukan secara online melalui situs resmi yang telah diumumkan promotor, yakni a7xindonesia.com.

Berikut langkah umum cara beli tiket Avenged Sevenfold Jakarta:

Buka situs resmi penjualan tiket konser Avenged Sevenfold. Pilih jadwal penjualan yang tersedia, baik presale maupun general sale. Tentukan kategori tiket sesuai budget dan posisi menonton yang diinginkan. Masukkan data diri sesuai ketentuan pembelian. Lanjutkan ke proses pembayaran menggunakan metode yang tersedia. Simpan bukti transaksi dan konfirmasi pembelian setelah pembayaran berhasil.

Pastikan calon pembeli hanya menggunakan jalur resmi agar terhindar dari penipuan maupun harga tidak wajar dari pihak tidak bertanggung jawab.

Tips Agar Tidak Gagal saat War Tiket A7X Jakarta

Mengingat tingginya minat terhadap konser ini, proses pembelian tiket diperkirakan akan berlangsung ketat. Agar peluang mendapatkan tiket lebih besar, ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan.

Login lebih awal sebelum penjualan dibuka

Gunakan koneksi internet yang stabil

Siapkan data diri dan metode pembayaran sejak awal

Tentukan kategori tiket sebelum masuk ke halaman pembelian

Pantau informasi terbaru dari promotor dan kanal resmi konser

Langkah sederhana ini bisa membantu mempercepat proses checkout saat penjualan dimulai.

Lokasi Konser Avenged Sevenfold di Jakarta

Konser Avenged Sevenfold 2026 akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS). Venue ini dipilih karena memiliki kapasitas besar dan dinilai mampu menampung antusiasme penggemar dari berbagai daerah.

Promotor menyebut kapasitas JIS bisa mencapai sekitar 40.000 penonton. Namun, jumlah tiket yang benar-benar dijual tetap akan disesuaikan agar penonton mendapatkan pengalaman menonton yang lebih nyaman.

Kenapa Konser Avenged Sevenfold Jakarta Banyak Dinantikan?

Kembalinya Avenged Sevenfold ke Indonesia menjadi kabar besar bagi para Deathbat. Ravel Entertainment menyebut band tersebut sudah lama ingin kembali tampil di hadapan penggemar Indonesia dan menyiapkan sesuatu yang spesial untuk konser kali ini.

Sebelumnya, rumor kedatangan A7X sempat ramai dibahas di media sosial setelah vokalis Matt Shadows memberi sinyal soal kemungkinan kembali ke Jakarta. Interaksi Matt dengan penggemar Indonesia di kanal komunitas Discord juga membuat antusiasme semakin meningkat.

Avenged Sevenfold terakhir kali konser di Indonesia pada 25 Mei 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Penampilan itu menjadi bagian dari tur Asia mereka dan menandai comeback setelah kunjungan sebelumnya pada 2015.

FAQ Harga dan Cara Beli Tiket Avenged Sevenfold Jakarta

Kesimpulan

Harga dan cara beli tiket Avenged Sevenfold konser di Jakarta menjadi informasi penting bagi penggemar yang ingin mengamankan tempat sejak awal. Dengan harga mulai dari Rp665 ribu hingga Rp2,55 juta, konser ini menawarkan beberapa kategori tiket yang bisa disesuaikan dengan preferensi penonton.

Karena penjualan dilakukan dalam dua tahap, yaitu presale pada 6 April 2026 dan general sale pada 8 April 2026, calon penonton sebaiknya mempersiapkan diri lebih awal. Memahami harga tiket, jadwal penjualan, dan cara beli resmi akan membantu mengurangi risiko gagal saat berburu tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta. (Z-10)