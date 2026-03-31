Cara Beli Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta 2026, Berikut Harga Resminya!

Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Harga dan cara beli tiket Avenged Sevenfold konser di Jakarta resmi diumumkan. Band heavy metal asal Amerika Serikat itu akan tampil di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026, dengan penjualan tiket dimulai 6 April melalui skema presale.
Bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan Matt Shadows dan kawan-kawan secara langsung, mengetahui rincian harga tiket, jadwal penjualan, dan alur pembelian resmi menjadi hal penting. Apalagi, antusiasme terhadap konser A7X di Jakarta diperkirakan sangat tinggi.
Tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta dibagi ke dalam beberapa kategori. Harga yang diumumkan promotor belum termasuk pajak. Berikut daftar harga tiket Avenged Sevenfold Jakarta 2026:
Dari daftar tersebut, tiket termurah dibanderol mulai Rp665 ribu, sedangkan kategori tertinggi mencapai Rp2,55 juta. Perbedaan harga biasanya dipengaruhi oleh posisi area menonton dan kedekatan dengan panggung.
Selain harga, banyak penggemar juga mencari tahu kapan tiket Avenged Sevenfold Jakarta mulai dijual. Promotor menetapkan dua tahap penjualan, yaitu presale dan general sale.
Dengan jadwal ini, calon penonton disarankan mencatat waktu pembelian sejak awal. Tiket konser internasional seperti Avenged Sevenfold biasanya memiliki tingkat persaingan tinggi, terutama pada kategori festival dan area tengah.
Bagi yang masih bertanya bagaimana cara beli tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta, pembelian dilakukan secara online melalui situs resmi yang telah diumumkan promotor, yakni a7xindonesia.com.
Berikut langkah umum cara beli tiket Avenged Sevenfold Jakarta:
Pastikan calon pembeli hanya menggunakan jalur resmi agar terhindar dari penipuan maupun harga tidak wajar dari pihak tidak bertanggung jawab.
Mengingat tingginya minat terhadap konser ini, proses pembelian tiket diperkirakan akan berlangsung ketat. Agar peluang mendapatkan tiket lebih besar, ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan.
Langkah sederhana ini bisa membantu mempercepat proses checkout saat penjualan dimulai.
Konser Avenged Sevenfold 2026 akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS). Venue ini dipilih karena memiliki kapasitas besar dan dinilai mampu menampung antusiasme penggemar dari berbagai daerah.
Promotor menyebut kapasitas JIS bisa mencapai sekitar 40.000 penonton. Namun, jumlah tiket yang benar-benar dijual tetap akan disesuaikan agar penonton mendapatkan pengalaman menonton yang lebih nyaman.
Kembalinya Avenged Sevenfold ke Indonesia menjadi kabar besar bagi para Deathbat. Ravel Entertainment menyebut band tersebut sudah lama ingin kembali tampil di hadapan penggemar Indonesia dan menyiapkan sesuatu yang spesial untuk konser kali ini.
Sebelumnya, rumor kedatangan A7X sempat ramai dibahas di media sosial setelah vokalis Matt Shadows memberi sinyal soal kemungkinan kembali ke Jakarta. Interaksi Matt dengan penggemar Indonesia di kanal komunitas Discord juga membuat antusiasme semakin meningkat.
Avenged Sevenfold terakhir kali konser di Indonesia pada 25 Mei 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Penampilan itu menjadi bagian dari tur Asia mereka dan menandai comeback setelah kunjungan sebelumnya pada 2015.
Harga tiket mulai dari Rp665.000 untuk CAT 3 hingga Rp2.550.000 untuk Festival A, belum termasuk pajak.
Tiket dijual secara online melalui situs resmi yang diumumkan promotor, yaitu a7xindonesia.com.
Deathbat Pre-Sale dibuka pada 6 April 2026 pukul 13.00 WIB.
General sale dimulai pada 8 April 2026 pukul 13.00 WIB.
Konser akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.
Harga dan cara beli tiket Avenged Sevenfold konser di Jakarta menjadi informasi penting bagi penggemar yang ingin mengamankan tempat sejak awal. Dengan harga mulai dari Rp665 ribu hingga Rp2,55 juta, konser ini menawarkan beberapa kategori tiket yang bisa disesuaikan dengan preferensi penonton.
Karena penjualan dilakukan dalam dua tahap, yaitu presale pada 6 April 2026 dan general sale pada 8 April 2026, calon penonton sebaiknya mempersiapkan diri lebih awal. Memahami harga tiket, jadwal penjualan, dan cara beli resmi akan membantu mengurangi risiko gagal saat berburu tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved