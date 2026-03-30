Sinopsis Film The Reborn: Ritual untuk Menghidupkan Kembali Sang Anak

THE Reborn adalah film bergenre horor, kriminal dan drama yang tayang pada tahun 2025. Film ini tayang dengandurasi 1 jam 23 menit.

Film yang disutradarai Santiago Esteves ini dibintangi oleh Pedro Fontaine, Marco Antonio Caponi, Oscar de la Fuente, Daniel Antivilo.

Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Lena yang mengalami tragedi besar dalam hidupnya setelah kehilangan anaknya.

Dalam kondisi penuh duka dan keputusasaan, ia mencoba mencari cara untuk menghidupkan kembali anaknya dengan bantuan ritual supranatural.

Namun, usaha tersebut justru membuka pintu bagi kekuatan gelap yang berbahaya.

Sosok yang kembali bukanlah seperti yang ia harapkan, melainkan sesuatu yang membawa teror dan ancaman bagi dirinya serta orang-orang di sekitarnya.

Seiring cerita berjalan, Lena harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya, sambil berusaha menghentikan kekuatan jahat yang telah ia bangkitkan sebelum semuanya terlambat.

The Reborn adalah film horor yang menggabungkan unsur emosional dan mistis, dengan cerita tentang kehilangan, harapan, dan teror yang muncul dari sesuatu yang seharusnya tidak dibangkitkan. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki