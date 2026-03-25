Charlie Puth Resmi Jadi Ayah! Unggah Foto Bayi "Jude" dan Beri Penghormatan untuk The Beatles

Penyanyi Charlie Puth dan istrinya, Brooke, menyambut kelahiran anak pertama mereka, Jude. Inspirasi nama bayi yang kental nuansa The Beatles.(Instagram)

KABAR bahagia datang dari penyanyi berbakat Charlie Puth. Pelantun lagu "Attention" ini resmi menyandang status sebagai seorang ayah setelah ia dan sang istri, Brooke, menyambut kelahiran bayi laki-laki pertama mereka pada 13 Maret 2026.

Meski sang buah hati lahir 10 hari yang lalu, pasangan ini memilih untuk menunda pengumuman resminya hingga hari ini melalui media sosial. Dalam unggahan di Instagram, Charlie mengungkapkan nama manis putra kecilnya dengan keterangan singkat: "Hey Jude 🩵 3.13.26."

Nama "Jude" tampaknya bukan sekadar pilihan biasa, melainkan sebuah penghormatan bagi grup musik legendaris, The Beatles.

Momen Hangat dalam Lensa Kamera

Unggahan tersebut menampilkan serangkaian foto carousel yang menyentuh hati. Mulai dari potret kecil Jude yang sedang tertidur lelap, momen Charlie saat memberikan susu, hingga foto jarak dekat wajah Jude. Salah satu foto memperlihatkan tangan mungil sang bayi bersandar di dada ibunya, yang mengenakan kalung berinisial "J" bertatahkan permata.

Pengaruh The Beatles semakin kuat terlihat pada salah satu foto polaroid yang menunjukkan tulisan tangan: "Memainkan lagu 'In My Life' milik The Beatles untuk Jude. 3/14/26."

Secara etimologi, nama Jude memiliki akar dari bahasa Latin, Ibrani, dan Arab yang berarti "terpuji". Nama ini sempat melonjak popularitasnya tahun 2019 dan sering dikaitkan dengan tokoh terkenal seperti aktor Jude Law. Menariknya, nama ini juga merupakan nama panggilan untuk putra John Lennon, Julian, yang menjadi inspirasi di balik lagu ikonik "Hey Jude".

Era Baru: "Dad-Music"

Charlie Puth dan Brooke menikah pada tahun 2024. Kabar kehamilan mereka pertama kali dibagikan secara kreatif melalui video musik lagu "Changes", di mana Brooke tampil di atas piano merah besar sambil memegang perutnya. Charlie kemudian mengonfirmasi berita tersebut secara resmi dalam wawancara bersama Jimmy Fallon pada Oktober lalu.

Kelahiran Jude menandai awal dari fase baru dalam hidup dan karier musik Charlie. Selain menyambut anggota keluarga baru, Charlie juga bersiap merilis album terbarunya bertajuk Whatever’s Clever! pada 27 Maret 2026.

Dalam wawancara terbaru dengan majalah Vogue, Charlie mengaku sangat menikmati peran barunya. Artikel yang diberi judul "Charlie Puth Berada di Era Musik Ayah. Dan Dia Sangat Bahagia" tersebut mengutip pernyataan sang penyanyi bahwa album terbarunya berisi "musik yang akan saya dengarkan sebagai seorang Ayah."

Penyanyi yang baru saja membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat di Super Bowl tahun ini pun kini tampak lebih siap dari sebelumnya untuk menjalani babak baru sebagai seorang orang tua sekaligus musisi.(Parents/Z-2)