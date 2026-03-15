Tips Sukses Kris Jenner: Perlukah Kuliah untuk Jadi Miliarder? Ini Pesan Sang 'Momager'

Kris Jenner blak-blakan soal pendidikan tinggi di podcast SmartLess. Simak pandangan sang ibu Kim Kardashian tentang mengejar karier vs gelar sarjana.(Instagram)

KRIS Jenner, sosok bertangan dingin di balik kesuksesan kerajaan bisnis keluarga Kardashian-Jenner, baru-baru ini berbagi pandangannya mengenai pendidikan tradisional. Di usianya yang menginjak 70 tahun, wanita yang dijuluki "Momager" ini memberikan nasihat bagi generasi muda yang sering merasa tertekan untuk menempuh pendidikan di sekolah bisnis bergengsi demi mencapai kesuksesan.

Dalam episode podcast SmartLess yang tayang 9 Maret, Kris merefleksikan pengalamannya sendiri yang tidak menempuh jalur universitas. Ia mengakui bahwa fokus utamanya saat masa sekolah bukanlah nilai akademis, melainkan aspek sosial.

"Saya akan mendapat masalah di sini karena saya tidak pergi kuliah," ujarnya kepada pembawa acara Jason Bateman, Sean Hayes, dan Will Arnett. "Itu tidak penting bagi saya karena saya bukan yang paling luar biasa. Saya tidak suka sekolah karena saya orang yang sangat sosial."

Perbedaan Jalur Pendidikan di Keluarga Kardashian

Meski tidak kuliah, Kris menekankan ia adalah sosok yang haus akan ilmu. Ia menggambarkan dirinya sebagai "orang yang cerdas" yang terus menyerap informasi dari lingkungannya. Namun, ia menyadari bahwa setiap orang memiliki metode belajar yang berbeda-beda.

Di dalam keluarganya sendiri, jalur pendidikan anak-anaknya sangat beragam. Kris tidak pernah menghalangi mereka untuk mengejar pendidikan tinggi, namun ia juga tidak memaksakannya.

"Putra saya (Rob) kuliah di USC. Kim kuliah mungkin hanya beberapa minggu. Kourtney lulus dari perguruan tinggi," jelas Kris. "Separuh dari anak-anak saya melakukannya dan separuh lainnya tidak, jadi ini adalah campuran bagi saya."

Ia menambahkan bahwa kebutuhan akan gelar sarjana sangat bergantung pada profesi yang ingin ditekuni. Kris sepakat bahwa untuk bidang medis atau hukum, pendidikan formal adalah sebuah keharusan. Seperti diketahui, putrinya, Kim Kardashian, saat ini tengah berjuang menjadi pengacara di tengah kesibukan mengelola berbagai lini bisnisnya.

Pendidikan Sebagai "Jaring Pengaman"

Meskipun keluarga Kardashian-Jenner sukses besar di bidang kewirausahaan mulai dari kecantikan, fashion, hingga produk pembersih, Kris tetap memandang pendidikan sebagai aset penting. Ia menganggap pendidikan sebagai sebuah "jaring pengaman" sebelum seseorang memutuskan untuk mengeksplorasi berbagai pilihan hidup lainnya.

Menutup percakapan tersebut, Kris memberikan pesan bagi kaum muda dalam menentukan pilihan karier. "Apa yang membuatmu bersemangat tentang hidup dan apa yang ingin kamu lakukan dengan kariermu? Ikuti kata hatimu," pungkasnya.

Nasihat ini menegaskan bagi Kris Jenner, kesuksesan tidak selalu datang dari ijazah, melainkan dari kombinasi antara kecerdasan sosial, kemauan untuk terus belajar, dan gairah dalam menjalani pekerjaan yang dipilih. (People/Z-2)