Sinopsis Final Destination 5: Ketika Maut Menagih Hutang di Jembatan North Bay

Dalam jagat sinema horor, seri Final Destination dikenal dengan premisnya yang konsisten: sekelompok orang lolos dari maut berkat firasat, hanya untuk diburu kembali oleh sang malaikat maut. Namun, Final Destination 5 (2011) memberikan warna berbeda yang menjadikannya salah satu sekuel terbaik sekaligus penutup yang jenius.
Cerita berpusat pada Sam Lawton (Nicholas D'Agosto). Saat berada di dalam bus untuk retret kantor, Sam mendapatkan penglihatan mengerikan tentang runtuhnya Jembatan North Bay yang sedang dalam perbaikan. Dalam firasatnya, ia melihat rekan-rekannya tewas secara brutal akibat kabel baja yang putus dan aspal yang amblas.
Terbangun dari visinya, Sam berhasil menyelamatkan kekasihnya, Molly, serta beberapa rekan kerjanya sesaat sebelum jembatan benar-benar runtuh. Namun, maut segera menagih hutang nyawa mereka satu per satu dengan cara yang tak terduga.
Di seri kelima ini, sosok misterius William Bludworth memperkenalkan aturan baru: seseorang bisa bertahan hidup jika mereka membunuh orang lain untuk mencuri sisa umur korbannya. Konsep ini menambah ketegangan psikologis karena para penyintas mulai saling curiga dan berkonflik.
Banyak penonton bertanya-tanya, apakah Final Destination 5 adalah prekuel? Jawabannya adalah Ya. Di akhir film, Sam dan Molly menaiki pesawat menuju Paris yang ternyata adalah Volée Airlines Flight 180—pesawat yang meledak di film pertama yang dirilis tahun 2000.
Twist ini sangat jenius karena menyatukan seluruh franchise dalam satu lingkaran waktu yang sempurna. Sam dan Molly tewas dalam ledakan pesawat tersebut, sementara rekan mereka yang lain, Nathan, tewas akibat puing pesawat yang jatuh di darat sesaat kemudian.
Untuk memahami cerita secara utuh dari awal waktu kejadian, gunakan urutan berikut:
|Judul Film
|Tahun Rilis
|Posisi Timeline
|Final Destination 5
|2011
|Paling Awal (Prekuel)
|Final Destination
|2000
|Kejadian Utama (Flight 180)
|Final Destination 2
|2003
|1 Tahun Setelah Flight 180
|Final Destination 3
|2006
|6 Tahun Setelah Flight 180
|The Final Destination
|2009
|9 Tahun Setelah Flight 180
Final Destination 5 berhasil mengangkat standar waralaba ini dengan adegan kematian yang kreatif serta plot twist yang solid. Bagi Anda pecinta horor, film ini adalah tontonan wajib untuk memahami bagaimana semesta maut ini bermula.
Tujuan utamanya adalah memicu reaksi emosional ekstrem, seperti rasa tidak nyaman, cemas, dan teror, melalui cerita yang melibatkan makhluk menyeramkan
SETELAH terakhir kali tayang di bioskop pada 14 tahun lalu, versi terbaru Final Destination tayang mulai 14 Mei 2025 di bioskop.
Film tersebut berjudul Final Destination: Bloodlines yang tayang pada 16 Mei 2025, bertepatan dengan 25 tahun sejak film pertamanya diluncurkan yaitu pada 2000.
Demi mencegah tragedi tersebut, Stefanie kembali ke kampung halamannya untuk menemukan seseorang yang dapat membantu memutus siklus mengerikan ini.
Dalam film terbaru waralaba ini, Final Destination Bloodlines, kematian juga masih menjadi sebuah hal yang tak terhindarkan.
