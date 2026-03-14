Sinopsis Final Destination 5: Ketika Maut Menagih Hutang di Jembatan North Bay

Dalam jagat sinema horor, seri Final Destination dikenal dengan premisnya yang konsisten: sekelompok orang lolos dari maut berkat firasat, hanya untuk diburu kembali oleh sang malaikat maut. Namun, Final Destination 5 (2011) memberikan warna berbeda yang menjadikannya salah satu sekuel terbaik sekaligus penutup yang jenius.

Alur Cerita: Tragedi di Jembatan North Bay

Cerita berpusat pada Sam Lawton (Nicholas D'Agosto). Saat berada di dalam bus untuk retret kantor, Sam mendapatkan penglihatan mengerikan tentang runtuhnya Jembatan North Bay yang sedang dalam perbaikan. Dalam firasatnya, ia melihat rekan-rekannya tewas secara brutal akibat kabel baja yang putus dan aspal yang amblas.

Terbangun dari visinya, Sam berhasil menyelamatkan kekasihnya, Molly, serta beberapa rekan kerjanya sesaat sebelum jembatan benar-benar runtuh. Namun, maut segera menagih hutang nyawa mereka satu per satu dengan cara yang tak terduga.

Aturan Maut: Kill or Be Killed Di seri kelima ini, sosok misterius William Bludworth memperkenalkan aturan baru: seseorang bisa bertahan hidup jika mereka membunuh orang lain untuk mencuri sisa umur korbannya. Konsep ini menambah ketegangan psikologis karena para penyintas mulai saling curiga dan berkonflik.

Penjelasan Twist Ending Final Destination 5

Banyak penonton bertanya-tanya, apakah Final Destination 5 adalah prekuel? Jawabannya adalah Ya. Di akhir film, Sam dan Molly menaiki pesawat menuju Paris yang ternyata adalah Volée Airlines Flight 180—pesawat yang meledak di film pertama yang dirilis tahun 2000.

Twist ini sangat jenius karena menyatukan seluruh franchise dalam satu lingkaran waktu yang sempurna. Sam dan Molly tewas dalam ledakan pesawat tersebut, sementara rekan mereka yang lain, Nathan, tewas akibat puing pesawat yang jatuh di darat sesaat kemudian.

Urutan Nonton Film Final Destination Sesuai Kronologi

Untuk memahami cerita secara utuh dari awal waktu kejadian, gunakan urutan berikut:

Judul Film Tahun Rilis Posisi Timeline Final Destination 5 2011 Paling Awal (Prekuel) Final Destination 2000 Kejadian Utama (Flight 180) Final Destination 2 2003 1 Tahun Setelah Flight 180 Final Destination 3 2006 6 Tahun Setelah Flight 180 The Final Destination 2009 9 Tahun Setelah Flight 180

Kesimpulan

Final Destination 5 berhasil mengangkat standar waralaba ini dengan adegan kematian yang kreatif serta plot twist yang solid. Bagi Anda pecinta horor, film ini adalah tontonan wajib untuk memahami bagaimana semesta maut ini bermula.

