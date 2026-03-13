14 Trik Resogun PS4 Lengkap

RESOGUN adalah permainan video bergenre arcade shooter yang dirilis untuk konsol PlayStation 4. Game ini dikembangkan oleh Housemarque dan pertama kali dirilis pada tahun 2013.

Dalam permainan ini, pemain mengendalikan sebuah pesawat luar angkasa yang bertugas melawan gelombang musuh sambil menyelamatkan manusia yang tersebar di berbagai level.

Arena permainan berbentuk dunia silinder, sehingga pemain dapat bergerak mengelilingi area sambil menembak musuh.

Berikut 14 Trik Resogun PS4

1. Selalu Selamatkan Manusia

Dalam setiap level terdapat manusia yang harus diselamatkan. Semakin banyak manusia yang diselamatkan, semakin tinggi skor yang kamu dapatkan.

2. Gunakan Boost dengan Bijak

Fitur boost memungkinkan pesawat bergerak cepat untuk menghindari serangan musuh atau menabrak musuh kecil.

3. Manfaatkan Smart Bomb

Smart bomb dapat menghancurkan banyak musuh sekaligus. Gunakan saat situasi benar-benar sulit atau ketika layar dipenuhi musuh.

4. Gunakan Overdrive

Overdrive meningkatkan kekuatan senjata untuk sementara waktu sehingga kamu bisa mengalahkan musuh lebih cepat.

5. Perhatikan Radar

Radar membantu melihat posisi manusia yang perlu diselamatkan serta arah datangnya musuh.

6. Hafalkan Pola Musuh

Setiap level memiliki pola serangan musuh tertentu. Menghafal pola ini akan memudahkan kamu menghindari serangan.

7. Prioritaskan Musuh yang Membawa Manusia

Musuh tertentu akan menculik manusia. Hancurkan musuh tersebut secepat mungkin agar manusia bisa diselamatkan.

8. Gunakan Lingkaran Dunia

Karena dunia berbentuk silinder, kamu bisa mengitari map dengan cepat untuk menghindari musuh atau mencari manusia.

9. Kumpulkan Power Up

Power up meningkatkan kekuatan senjata dan membantu menghadapi gelombang musuh yang lebih sulit.

10. Fokus pada Combo Skor

Mengalahkan musuh secara beruntun tanpa terkena serangan akan meningkatkan combo dan skor.

11. Gunakan Pesawat yang Sesuai

Setiap pesawat memiliki kemampuan berbeda. Pilih pesawat yang sesuai dengan gaya bermainmu.

12. Jaga Posisi Aman

Jangan terlalu lama berada di tengah serangan musuh. Bergerak terus agar tidak mudah terkena tembakan.

13. Bermain Coop

Mode kerja sama memungkinkan kamu bermain bersama teman sehingga lebih mudah menyelesaikan level.

14. Latihan di Mode Mudah

Jika masih baru bermain, coba dulu level kesulitan rendah untuk memahami mekanisme game.

Karena gameplaynya yang menantang dan visual yang menarik, Resogun menjadi salah satu game arcade yang cukup populer di platform PlayStation 4. (Z-4)

Sumber: playstationtrophies, ign