11 Trik Shadow of the Colossus PS4 Lengkap

Berikut Trik Shadow of the Colossus PS4(Doc PlayStation)

SHADOW of the Colossus adalah game aksi petualangan yang dirilis untuk konsol PlayStation 4. Game ini merupakan versi remake dari game klasik yang pertama kali hadir di PlayStation 2.

Game ini dikembangkan oleh Bluepoint Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment dengan peningkatan grafis, animasi, serta performa yang jauh lebih modern dibanding versi aslinya.

Dalam permainan ini, pemain mengendalikan karakter bernama Wander yang melakukan perjalanan ke sebuah dunia misterius untuk mengalahkan 16 Colossus, yaitu makhluk raksasa yang tersebar di berbagai wilayah.

Berikut 11 Trik Shadow of the Colossus PS4

1. Manfaatkan Titik Lemah Colossus

Setiap Colossus memiliki titik lemah yang ditandai dengan simbol bercahaya. Serang titik tersebut menggunakan pedang agar damage lebih besar.

2. Gunakan Cahaya Pedang sebagai Penunjuk Arah

Saat bingung mencari Colossus, angkat pedang di tempat terbuka. Pantulan cahaya akan menunjukkan arah tujuan.

3. Kelola Stamina dengan Baik

Saat memanjat tubuh Colossus, stamina akan berkurang. Lepaskan pegangan sejenak di tempat aman agar stamina pulih.

4. Gunakan Lingkungan Sekitar

Beberapa Colossus hanya bisa dikalahkan dengan memanfaatkan lingkungan seperti bangunan, pasir, atau platform tinggi.

5. Perhatikan Pola Serangan

Amati gerakan Colossus sebelum menyerang. Setiap Colossus memiliki pola serangan yang bisa dipelajari.

6. Gunakan Busur untuk Memancing Musuh

Busur bisa digunakan untuk menarik perhatian Colossus agar bergerak ke posisi tertentu.

7. Jaga Keseimbangan saat Colossus Bergerak

Saat Colossus menggoyangkan tubuhnya, berhenti menyerang dan fokus bertahan agar tidak jatuh.

8. Cari Buah untuk Menambah HP

Buah yang ditemukan di pohon dapat meningkatkan sedikit kesehatan karakter.

9. Kumpulkan Kadal Ekor Putih

Kadal dengan ekor putih dapat meningkatkan stamina jika ekornya diambil.

10. Gunakan Mode Time Attack

Setelah menyelesaikan game, mode Time Attack akan terbuka dan memberi item khusus jika berhasil mengalahkan Colossus dalam waktu tertentu.

11. Jelajahi Map untuk Menemukan Rahasia

Dunia dalam game sangat luas dan menyimpan banyak lokasi rahasia yang menarik untuk dijelajahi.

Trik utama dalam Shadow of the Colossus adalah memahami pola Colossus, mengatur stamina dengan baik, dan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mengalahkan musuh raksasa. (Z-4)

