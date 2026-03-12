11 Trik Shadow of the Colossus PS4 Lengkap

Headline
SHADOW of the Colossus adalah game aksi petualangan yang dirilis untuk konsol PlayStation 4. Game ini merupakan versi remake dari game klasik yang pertama kali hadir di PlayStation 2.
Game ini dikembangkan oleh Bluepoint Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment dengan peningkatan grafis, animasi, serta performa yang jauh lebih modern dibanding versi aslinya.
Dalam permainan ini, pemain mengendalikan karakter bernama Wander yang melakukan perjalanan ke sebuah dunia misterius untuk mengalahkan 16 Colossus, yaitu makhluk raksasa yang tersebar di berbagai wilayah.
Setiap Colossus memiliki titik lemah yang ditandai dengan simbol bercahaya. Serang titik tersebut menggunakan pedang agar damage lebih besar.
Saat bingung mencari Colossus, angkat pedang di tempat terbuka. Pantulan cahaya akan menunjukkan arah tujuan.
Saat memanjat tubuh Colossus, stamina akan berkurang. Lepaskan pegangan sejenak di tempat aman agar stamina pulih.
Beberapa Colossus hanya bisa dikalahkan dengan memanfaatkan lingkungan seperti bangunan, pasir, atau platform tinggi.
Amati gerakan Colossus sebelum menyerang. Setiap Colossus memiliki pola serangan yang bisa dipelajari.
Busur bisa digunakan untuk menarik perhatian Colossus agar bergerak ke posisi tertentu.
Saat Colossus menggoyangkan tubuhnya, berhenti menyerang dan fokus bertahan agar tidak jatuh.
Buah yang ditemukan di pohon dapat meningkatkan sedikit kesehatan karakter.
Kadal dengan ekor putih dapat meningkatkan stamina jika ekornya diambil.
Setelah menyelesaikan game, mode Time Attack akan terbuka dan memberi item khusus jika berhasil mengalahkan Colossus dalam waktu tertentu.
Dunia dalam game sangat luas dan menyimpan banyak lokasi rahasia yang menarik untuk dijelajahi.
Trik utama dalam Shadow of the Colossus adalah memahami pola Colossus, mengatur stamina dengan baik, dan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mengalahkan musuh raksasa. (Z-4)
Sumber: ign, eurogamer
Game ini bergenre action adventure dengan fokus pada pertempuran melawan 16 Colossi raksasa di dunia terbuka yang luas dan misterius.
Permainan Shadow of the Colossus di PS2 yang bisa digunakan untuk membuka berbagai fitur, meningkatkan kemampuan karakter, atau mempermudah permainan.
