10 Trik Warriors Orochi 3 Ultimate PS3 Lengkap

Berikut Trik Warriors Orochi 3 Ultimate PS3(Doc PlayStation)

WARRIORS Orochi 3 Ultimate adalah game aksi bertipe hack and slash yang dirilis untuk konsol PlayStation 3. Game ini dikembangkan oleh Omega Force dan diterbitkan oleh Koei Tecmo.

Game ini merupakan versi pengembangan dari Warriors Orochi 3 yang menghadirkan lebih banyak karakter, mode permainan baru, serta tambahan cerita.

Dalam permainan ini, pemain dapat mengendalikan berbagai karakter dari seri Dynasty Warriors dan Samurai Warriors, bahkan beberapa karakter tamu dari game lain.

Ceritanya berfokus pada pertempuran melawan makhluk kuat bernama Orochi yang menyebabkan kekacauan di dunia.

Berikut 10 Trik Warriors Orochi 3 Ultimate PS3

1. Trik Cepat Naik Level Karakter

Mainkan stage dengan tingkat kesulitan tinggi.

Gunakan karakter yang sudah kuat untuk membantu karakter yang levelnya masih rendah.

Manfaatkan fitur Camp Training untuk meningkatkan level.

2. Trik Mendapat Senjata Kuat

Mainkan stage pada Hard atau Chaos Mode.

Kalahkan officer musuh sebanyak mungkin.

Gunakan karakter dengan kemampuan area attack besar agar lebih mudah mengalahkan banyak musuh.

3. Trik Mengaktifkan True Triple Team Attack

Isi Team Gauge sampai penuh.

Tekan tombol L2 dan R2 secara bersamaan.

Serangan gabungan tiga karakter akan muncul dan memberikan damage besar.

4. Trik Mengumpulkan Growth Points

Selesaikan stage dengan nilai tinggi.

Sering menyelesaikan misi tambahan di setiap stage.

5. Trik Mengalahkan Boss dengan Cepat

Gunakan Musou Attack saat boss sedang membuka pertahanan.

Serang dari belakang untuk memberikan damage lebih besar.

Gunakan karakter dengan serangan cepat.

6. Trik Mengisi Musou Gauge Lebih Cepat

Gunakan serangan combo panjang.

Kalahkan banyak musuh sekaligus.

Gunakan item yang meningkatkan pengisian Musou.

7. Trik Membuka Karakter Baru

Menyelesaikan stage tertentu di Story Mode.

Menyelesaikan misi tambahan di Gauntlet Mode.

Menyelesaikan objective khusus dalam stage.

8. Trik Mempercepat Membuka Stage

Selesaikan secondary mission dalam setiap pertempuran.

Ikuti alur cerita sampai selesai untuk membuka stage tambahan.

9. Trik Mengalahkan Banyak Musuh Sekaligus

Gunakan karakter dengan serangan area luas.

Aktifkan Musou Attack di tengah kerumunan musuh.

10. Trik Farming Senjata di Gauntlet Mode

Mainkan Gauntlet Mode untuk mendapatkan senjata langka.

Bawa karakter yang sudah level tinggi agar lebih mudah bertahan.

Dengan memanfaatkan trik seperti Triple Team Attack, farming senjata, dan menaikkan level karakter, permainan Warriors Orochi 3 Ultimate bisa menjadi lebih mudah dan menyenangkan. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, trueachievements